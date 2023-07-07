Официальный курс евро опустился ниже 100 рублей

Стоимость американской и европейской валюты составила 91,68 и 99,82 рубля соответственно.

Доллар и евро дорожали в конце февраля и первой половине марта 2022 года. 22 февраля официальный курс американской валюты равнялся 76 рублям и 76 копейкам, а 2 марта он превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года. Курс евро впервые превысил сторублевую отметку 28 февраля. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар — 120 рублей и 60 копеек.

Начиная со второй половины марта 2022 года стоимость американской и европейской валюты снижалась, пока в июне доллар не стал стоить 51,16 рубля, а евро — 53,86 рубля. Для доллара этот показатель стал самым низким в 2022 году, а курс евро 30 сентября снижался до 52,73 рубля.