Reuters: Raiffeisen откладывает уход из РФ в надежде на завершение конфликта на Украине

Как пишет агентство, RBI планировал отделить свой российский бизнес к сентябрю после того, как столкнулся с давлением европейских регуляторов. «Австрия и RBI… сопротивляются этому в надежде, что война на Украине скоро закончится», — сказали источники Reuters.

Утверждается, что австрийские чиновники усиливают защиту банка в Европе и США. Хотя публично Вена поддерживает Киев, она не хочет полностью разрывать десятилетние связи с Россией.

Австрия верит в возможность восстановления отношений. По данным агентства, в руководстве банка вопрос о сохранении или отказа от российского бизнеса вызвал разногласия.

RBI еще не представил план по российскому бизнесу Европейскому центральному банку, «что делает отделение к сентябрю маловероятным». Банк хочет дождаться одобрения регулятора, прежде чем дать акционерам «зеленый свет». Это может занять несколько месяцев. Кроме того, RBI также потребуется одобрение Центробанка РФ, Минфина и, в случае продажи, президента РФ Владимира Путина.

По информации Reuters, российские власти дали понять RBI, что хотят, чтобы он остался, так как позволяет осуществлять международные платежи.

Представитель банка сказал Reuters, что компания продолжит заниматься вопросом продажи российского подразделения или его отделения и намерена сокращать свой российский бизнес.

ЕЦБ ранее призвал работающие в РФ европейские банки принять четкие дорожные карты по выходу из российского бизнеса, а также регулярно отчитываться о предпринимаемых действиях. По совместной оценке Bloomberg и JPMorgan, в первом I квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером €45 млрд. Наибольшая доля в этой сумме принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг весной выступал в защиту RBI и отмечал, что 91% западных компаний продолжают работу в РФ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258800&hash=780ee52495f02af9&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.