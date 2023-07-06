Курс доллара превысил 92 рубля, евро — 100

По состоянию на 7:21 мск, американская валюта торговалась по 92,07 ₽ (+1,22%). Затем доллар продолжил рост до 92,53 ₽ (+1,66%).

Одновременно с долларом растет и евро. Европейская валюта достигла 100 ₽ впервые с 29 марта прошлого года. По состоянию на 7:23 евро торговался по 100,31 ₽ (+1,33%). Затем стоимость валюты вновь опустилась ниже 100 ₽ К 7:25 курс евро составил 99,98 ₽, но позже снова увеличился до 100,1 (+1,12%).

Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 ₽, курс евро — выше 95 ₽ К концу недели, доллар достиг 89 ₽, евро — 97 ₽ 4 июля курс доллара превысил 90 ₽, а на следующий день ростом отметился евро — выше 99 ₽