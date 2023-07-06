Курс доллара превысил 92 рубля, евро — 100
Курс доллара превысил 92 ₽ впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
Курс доллара превысил 92 ₽ впервые с 28 марта 2022 г., следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 7:21 мск, американская валюта торговалась по 92,07 ₽ (+1,22%). Затем доллар продолжил рост до 92,53 ₽ (+1,66%).
Одновременно с долларом растет и евро. Европейская валюта достигла 100 ₽ впервые с 29 марта прошлого года. По состоянию на 7:23 евро торговался по 100,31 ₽ (+1,33%). Затем стоимость валюты вновь опустилась ниже 100 ₽ К 7:25 курс евро составил 99,98 ₽, но позже снова увеличился до 100,1 (+1,12%).
Евро и доллар растут с начала прошлой недели, после попытки вооруженного мятежа в России. В понедельник, 26 июня, курс доллара поднимался выше 87 ₽, курс евро — выше 95 ₽ К концу недели, доллар достиг 89 ₽, евро — 97 ₽ 4 июля курс доллара превысил 90 ₽, а на следующий день ростом отметился евро — выше 99 ₽
24 июня «Ведомости» писали, что стоимость европейской и американской валют превысила 100 ₽ в некоторых обменниках. В отделении «Фора банка» днем доллар можно было приобрести за 101 ₽, а евро — за 115 ₽ Европейская валюта достигала 100 ₽ и в отделении Сбербанка. Уже 25 июня банки начали снижать курсы валют. В ВТБ можно было приобрести доллар за 94,5 ₽, евро — за 102,5 ₽