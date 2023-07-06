Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях

«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», — сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Глава Сбербанка напомнил, что курс — это «поплавок». «Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Сейчас этот поплавок подпрыгнул вверх, произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», — добавил Греф.

По его словам, заложенный в макропрогноз Сбербанка курс доллара находится на уровне 75−78 рубля на конец года, пока Сбербанк его не менял. При этом банк всегда предполагает возможность отклонения от прогноза и хеджирует свои риски, поэтому банк не зарабатывает и не теряет на колебаниях курса.