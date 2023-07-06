Джастин Бибер потерял больше миллиона долларов на инвестициях в NFT

Сообщается, что Бибер приобрел цифровое изображение грустного шимпанзе в январе 2022 года, заплатив за него почти 1,3 миллиона долларов. На данный момент стоимость NFT составляет около 57 тысяч долларов, то есть подешевело в 22 раза.