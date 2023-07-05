06:50 (мск), источник: ТАСС

В Японии цена на золото вновь обновила исторический максимум

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, 5 июля установила розничную цену за 1 г золота на уровне $68,4.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Цена на золото в Японии вновь обновила исторический максимум на фоне продолжающегося роста интереса инвесторов к этому активу и ослабления курса национальной валюты. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов в среду.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 886 иен ($68,4 по текущему курсу). Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже в среду составляет около 8 932 иен ($61,8).

Между тем продолжается ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару. С открытия валютных торгов в среду курс йены ослаб на 0,02% и вышел на отметку в 144,53−144,55 иен за доллар. Одним из основных факторов ослабления японской национальной валюты является проводимая Банком Японии (Центробанк) мягкая кредитно-денежная политика, направленная на стимулирование рынка.

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