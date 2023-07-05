В Японии цена на золото вновь обновила исторический максимум

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Цена на золото в Японии вновь обновила исторический максимум на фоне продолжающегося роста интереса инвесторов к этому активу и ослабления курса национальной валюты. Об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов в среду.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 г золота на уровне 9 886 иен ($68,4 по текущему курсу). Тем временем стоимость золотых фьючерсов на Токийской товарной бирже в среду составляет около 8 932 иен ($61,8).