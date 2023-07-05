Продажи новых автомобилей в России в июне выросли на 152%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам июня 2023 года выросли на 152% в годовом выражении, до 82 407 машин. Это следует из данных аналитического агентства «Автостат» (есть у Forbes). Всего за первое полугодие было продано 401 566 новых легковых автомобилей — на 14% больше, чем за шесть месяцев 2022 года.

Порядка 30% проданных автомобилей пришлось на отечественную марку Lada, отмечает «Автостат». В июне она показала лучший результат с начала года.

По итогам июня 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что является лучшим результатом в 2023 году и на 272% выше, чем в июне 2022 года, когда автомобильный рынок в России находился под влиянием кризисных явлений. «Автостат»

Всего в первом полугодии в России продано 143 618 автомобилей Lada, что на 92,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордные показатели объясняются эффектом низкой базы — в прошлом году в это время рынок переживал пик своего кризиса, говорится в сообщении пресс-службы «Автоваза». Также автоконцерн отмечает, что положительную динамику в июне ему обеспечил выход на рынок нового поколения Lada Vesta (за месяц было продано 4258 автомобилей). Стабильный результат продаж показывают и другие модели семейства: продажи Lada Granta выросли на 407%, до 16 757 машин; Niva Legend — на 611%, до 3135 автомобилей; внедорожник Niva Travel — на 664%, до 3361 штуки. По итогам 2023 года «Автоваз» планирует выпустить более 400 000 автомобилей.

Следом за Lada по итогам июньских продаж расположились сразу пять китайских брендов: Chery (10 081 машина), Haval (8278), Geely (6903), Changan (3490) и OMODA (3354). По результатам июня продажи практически всех брендов из топ-10 демонстрируют рост. Исключением стали корейские Kia и Hyundai (падение на 27,5% и 29,4% соответственно). У остальных брендов отмечен существенный рост продаж, вызванный во многом эффектом низкой базы. Менее других увеличились объемы реализации у японской Toyota — в 2,3 раза, до 2374 автомобилей, а сильнее всего — у китайского Changan (почти в 22 раза, до 3490 штук).

По итогам полугодия положительную динамику продаж также продемонстрировали Lada и все производители из КНР. Падение зафиксировано у корейских Kia, Hyundai и японской Toyota — в интервале от 50% до 60%.

Ситуация на российском авторынке внушает дилерам осторожный оптимизм. Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ренат Тюктеев подтверждает, что положительная динамика первого полугодия связана именно с эффектом низкой базы. По его мнению, повышенная активность клиентов связана с расширением модельного ряда и выходом на авторынок новинок, ожиданием будущего роста цен и выгодными условиями по автокредитам.

С ним согласен и руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин: «В нашей компании продажи новых автомобилей в июне выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с появлением в портфеле новых брендов. На российском рынке также расширился модельный ряд, что позитивно отразилось на продажах». Продажи по итогам первого полугодия на Fresh выросли на 7%.

«Если рассматривать ситуацию по брендам, то автомобили китайских марок, безусловно, продолжают наращивать популярность, — отмечает Тюктеев. — Параллельно с этим находит свою нишу и пользуется хорошим спросом европейская линейка брендов, производимая в Китае. В частности, можно привести пример с новым большим премиальным Audi Q6, на который мы делаем ставку уже этим летом. Прогнозируется, что его стоимость составит около 8,2 млн рублей. В перспективе ближайших месяцев “Авилон” ожидает увеличения объема продаж в среднем на 10−15%, в зависимости от марки».