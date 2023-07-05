Курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже в среду, 5 июля, в ходе торгов превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года, следует из данных торговой площадки. На 15:56 мск доллар стоит 91,04 рубля, дорожая на 1,89 рубля.

Ранее рекордную с марта 2022 года отметку в 99 рублей превысил евро. На 15:51 мск евро на Мосбирже стоил 99,2 рубля (+1,94 рубля).

Курс рубля снижается в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, это связано со снижением экспортной выручки из-за дешевеющего сырья и одновременным восстановлением импорта на фоне роста экономики. Юдаева также отметила, что более существенное влияние на курс валют стали оказывать налоговые периоды. При этом она подчеркнула, что о каких-либо дополнительных рисках финансовой стабильности «сейчас говорить не приходится».

На ослабление рубля влияет рост спроса на валюту среди крупных игроков, отмечал накануне главный аналитик ПСБ Егор Жильников. По его словам, свою вносят и спекулянты, которые подстраиваются под растущую волатильность рынка. Есть риски, что доллар может подорожать до 92 рублей, но вероятно, что рост будет носить локальный характер, отмечал Жильников. По оценкам «ПСБ Аналитики», есть «ощутимая техническая перекупленность» доллара, и его стоимость может вернуться к 86−88 рублям по мере снижения ажиотажа на рынке.