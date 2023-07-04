Как малому бизнесу получить поддержку

Санкции и ухудшение внешнеэкономических условий ударили по бизнесу, в первую очередь — по малому и среднему. И встал вопрос о мерах поддержки. О необходимости таких мер говорил председатель правительства России Михаил Мишустин. Министр экономического развития страны Максим Решетников также заявлял, что от скорости адаптации МСБ к новым реалиям зависит структурная трансформация экономики страны.

Содействие небольшим отечественным бизнес-начинаниям в России уже оказывал действующий национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» (МСП). «На базе центров “Мой бизнес” начинающие предприниматели могут пройти обучающие курсы по развитию необходимых компетенций, специалисты обучили уже более 500 000 человек, — сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — В этом году мы запустили еще одну партнерскую образовательную программу — “Мой бизнес. Первое дело”, заявки на участие подали более 10 000 человек». Как пояснили «Ведомости. Городу» в Минэкономразвития, «одни из главных барьеров на начальном этапе ведения своего дела — это нехватка знаний и отсутствие стартового капитала».

Дорогу молодым

В этом году по нацпроекту была расширена программа «Гранты для молодых предпринимателей», которая помогает молодежи начать свое дело.

В частности, воспользоваться ею могут юные бизнесмены от 14 до 25 лет, претендуя на грант в размере от 100 000 до 500 000 ₽, а в Арктической зоне России — до 1 млн руб. Ранее грантом можно было воспользоваться однократно, теперь же — раз в три года.

«Грантовая поддержка показала свои результаты — в 2022 г. свои бизнес-проекты запустили и развивают порядка 2000 человек. Поэтому мы расширили программу: молодые предприниматели могут подать заявку повторно по истечении трех лет с момента получения первого гранта, а также регионы могут самостоятельно увеличивать сумму поддержки за счет собственных средств», — рассказала Илюшникова.

«Для успешного прохождения конкурса нужно было пройти обучение в акселераторе, подготовить бизнес-план и защитить его перед комиссией, — рассказывает участник программы, директор креативного кадрового агентства About People Михаил Каншаев (23 года). — Были сложности с подготовкой и согласованием необходимой документации, но в итоге удалось получить грант (500 000 ₽)». About People потратило его на приобретение CRM-системы «Битрикс24», оплату телефонии и другие сервисы: «Это помогло нам быстро стартовать и не уступать по уровню технической подготовки другим игрокам рынка, позволяя успешно конкурировать».

Льготные кредиты

В прошлом году была запущена стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», где также есть гранты. В этом году был снижен порог для участия в этой инициативе: если раньше он был установлен для компаний с выручкой от 500 млн руб., то в начале этого года эта планка была уменьшена до 300 млн руб.

На средства до 250 млн руб. могут претендовать те небольшие компании, которые способны предложить крупному бизнесу конкурентоспособные технические решения.

Главным условием предоставления грантов является работа в высокотехнологичных сферах — например, в области искусственного интеллекта, сети 5G, квантовых сенсоров и т. п. Грант рассчитан на три года, но при этом срок реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования.

Участники инициативы могут претендовать на льготные кредиты, которые выдает «МСП банк». Ставка по ним составляет 3% годовых. Один из получателей такого кредита, Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (ЦМИ МГУ), рассказал, что полученные средства (470 млн руб.) используются для пополнения оборотных средств для исполнения контрактов, а также увеличения «возможности дальнейшего наращивания контрактной базы, обеспечения технологического развития и расширения компетенций сотрудников» компании. «СКБ индукция» также получила льготный кредит. Ее глава Павел Соколов рассказал, что средства были потрачены на приобретение линии поверхностного монтажа.

Помощь маме

В этом году произошел перезапуск еще одной программы — проекта «Мама-предприниматель». Она действует уже семь лет в большинстве российских регионов. «Программа “Мама-предприниматель” — популярный, востребованный проект, который дает возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, преодолеть барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути. В этом году в программе примут участие более 1500 женщин из 63 регионов. Помимо главного приза, гранта в 100 000 ₽, успешным проектам будет оказана дополнительная поддержка — бюджеты на продвижение своих товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях», — отметила Илюшникова. По ее словам, первоначальный капитал компетенций не менее важен, чем финансовый капитал. Впрочем, победительницы региональных финалов проекта получают и финансовую поддержку — грант на открытие собственного дела.

В Минэкономразвития «Ведомости. Городу» пояснили, что программа нацелена на женщин с детьми или находящихся в декрете.

«За время действия программы участие в ней приняли порядка 7000 женщин. В этом году планируется обучить эффективному ведению бизнеса не менее 1500 участниц по всей стране», — говорит представитель министерства.

«Прошла обучение, выиграла конкурс и получила грант», — рассказывает участница программы, мать троих детей, владелица ателье «Элька» Элина Кругликова. По ее словам, на момент прихода в проект бизнес «не был бизнесом вовсе — шила дома на заказ». «Теперь же у меня свое ателье с большим помещением, я нанимаю персонал», — говорит предпринимательница. Кругликова отмечает, что участие в проекте дало ей «новые знания, знакомства, возможности развивать свой бизнес».

«Я в проект пришла, будучи уже состоявшимся предпринимателем, — говорит другой его участник, видеограф Светлана Паршина. — Грант я не выиграла, но участием довольна — получила новые знания и связи».

Поддержать фермера

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с 2019 г. действует грант «Агростартап». Крестьянским фермерским хозяйствам выделяются гранты на приобретение земельных участков, сельскохозяйственной техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства и т. д. На получение помощи могут претендовать и новички, и желающие усовершенствовать свой агробизнес. Недавно финансирование было повышено.

Теперь по программе можно получить грант в размере 5 млн руб. на все виды деятельности, 7 млн руб. — на разведение крупного рогатого скота, а также дополнительно 1 млн руб. при условии, что грантополучатель вносит часть средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является.

Вдвое вырос объем субсидии для сельхозкооперативов на возмещение затрат при закупке агропродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств. Теперь ее размер составит 20 млн руб.

«Благодаря гранту мы приобрели автомобиль, кое-какое оборудование, малька — за все, конечно, отчитались», — рассказал участник «Агростартапа» татарстанский фермер Рафис Ахметсафин. Он отметил, что члены конкурсной комиссии не просто давали деньги, а приезжали исследовать, как фермер ведет свой бизнес.

Стабильный сектор

Как отмечают в Минэкономразвития, у действующих мер господдержки одна цель — «сделать старт и ведение бизнеса более комфортным, увеличивать количество создаваемых и действующих предприятий». «На 10 июня в России действует более 6,3 млн предприятий МСП, это больше, чем в тот же период 2018, 2019 гг., — обращают внимание в министерстве. — Сектор МСП остается стабильным — сегодня это более 28 млн рабочих мест и пятая часть экономики страны».

Финальные данные еще не собраны, но только за I квартал 2023 г. более 10 000 предприятий МСП привлекли 240,8 млрд руб. благодаря Национальной гарантийной системе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем финансовой поддержки вырос почти в 2,5 раза, а число получателей — более чем в 2,3 раза. А в прошлом году они получили около 1,2 трлн руб. по льготным ставкам. По всем ключевым инструментам поддержки увеличены охваты.