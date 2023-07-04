Цены на бензин установят по новым правилам: На сколько подорожает топливо к середине июля

Причём готовятся изменения в регулировании стоимости топлива на АЗС. Что будет с ценами на заправках к середине июля?

На сколько подорожал бензин и почему выросли цены

В первых числах июля цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли более чем на 50% с начала 2023 года. К тому же снизился объём предложения бензина на 10,9%. Это связано с временной приостановкой работы НПЗ. Они уходили на ремонт в мае и июне этого года. Такие цифры привёл специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса ФИНМИР Георгий Свирин.

— Возможное сокращение демпферных выплат в июле этого года также спровоцировало рост оптовых цен на бирже. Впрочем, позже правительство перенесло это решение на осень. Минэнерго сообщило, что ситуация с розничными ценами на бензин находится под контролем. Однако Федеральная антимонопольная служба всячески старается принудить крупные нефтяные компании сократить дефицит бензина на бирже и увеличить поставки на внутренний рынок, — добавил Георгий Свирин.

По его словам, большинство крупных нефтеперерабатывающих компаний экспортируют бензин за рубеж, поскольку это выгоднее. В конце июня Минэнерго на совещании с нефтяными компаниями подняло вопрос введения квот на экспорт топлива.

Также рассматривается возможность устанавливать и регулировать объёмы поставок бензина на внутренний рынок. Это должно увеличить предложение и постепенно снизить цены на бензин.

— Вообще, идея с квотами на экспорт топлива не нова. Она всплывала уже в 2018 году во время топливного кризиса. Однако тогда до этого не дошло — ввели ценовой демпфер. И он долгое время работал стабильно, удерживая цены в приемлемых рамках. Но, поскольку теперь правительство сокращает выплаты по демпферу, механизм этот начинает сбоить. А поскольку экспортные нетбэки растут, то и нефтяные компании ожидаемо стремятся увеличивать экспорт, — пояснил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Прогноз цен на бензин после 10 июля

По данным Росстата, цена бензина на АЗС в мае выросла на 1% по сравнению с апрелем, а также с маем прошлого года. Выросшие цены на оптовом рынке на бирже больше затронут независимые АЗС. Им придётся повышать цены в рознице, что может привести к оттоку клиентов и убыткам. Такой прогноз сделал Георгий Свирин.

По его словам, крупные нефтяные компании, которые являются производителями и нефтеперерабатывающими предприятиями, в первую очередь будут отгружать бензин на свои АЗС.

Соответственно, на биржу пойдут остатки. В результате цены на бензин у них будут ниже, чем у мелких компаний.

— Учитывая сокращение демпферных выплат, осенью цены на бензин подрастут приблизительно на два-четыре рубля. Что же касается лета, то возможен умеренный рост в пределах инфляции, — считает Георгий Свирин.

По его мнению, как раз поэтому в правительстве сейчас и вернулись к идее с квотами. Особенно если учесть, что ещё месяц назад таких планов не было. Правительство говорило, что не планирует вводить запрет на экспорт и будет лишь рекомендовать снизить его объёмы. Сейчас же мы видим проект решения, суть которого сводится к директивным установкам по размерам поставок на внутренний рынок и за рубеж. Всё это должно снизить внутрироссийские цены, зависящие от экспортной альтернативы.

— Сегодня в России средняя розничная цена АИ-92 составляет 48,32 рубля за литр. Она росла в последние месяцы незначительно. За АИ-95 на заправках просят в среднем около 52,72 рубля за литр, рост цены держался в пределах 1,5 рубля. Дизель колебался с разбегом в 15 копеек и сейчас стоит в среднем 58,31 рубля за литр. Думаю, к середине лета мы подойдём с плюс-минус 50 копеек с такими же результатами, — считает Фёдор Сидоров.

Все озвученные меры носят ограничительный характер: таким образом власти пытаются справиться с последствиями уже случившегося повышения цен на топливо и не допустить существенного роста стоимости.

Ограничительные меры способны сдержать ценовое ралли, но вряд ли это надолго. Рано или поздно их придётся отменить, чтобы позволить рынку функционировать самостоятельно. Важно, чтобы на оптовом рынке больше не случилось скачков роста цены. На эти моменты обратили внимание аналитики УК «Альфа-капитал».

— На данный момент все нефтяные компании должны реализовывать до 12% общего объёма производства бензина на Товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге. При этом ФАС предложила повысить нормативы продаж на 1%. Сейчас с нефтяников сняли все квоты и призывают продавать бензин даже в ущерб себе для того, чтобы выровнять объёмы поставок автомобильного топлива в РФ. Мы ожидаем повышения цен на бензин на 11−15% в ближайшее время. Но государство сделает всё, чтобы выше цены не поднимались, — такой прогноз сделала основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», считает, что демпферный механизм хорошо себя зарекомендовал. Полностью отказываться от него не будут, но у правительства есть рычаги для модификации.

К тому же есть и другие стимулы, которые можно использовать для того, чтобы сдерживать рост цен на бензин. Таким образом, если к середине июля цены на заправках и вырастут, то в дальнейшем они будут корректироваться.