Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ», — сказал Рейндерс в ходе пресс-конференции в Гааге (цитата по ТАСС). По его словам, Еврокомиссия рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. По словам премьера Бельгии Александр де Кроо, 90% замороженных европейских активов России хранится в его стране, поскольку именно в Бельгии базируется депозитарий Euroclear.

Юридическую схему, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, уже подготовила Эстония. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями, оценивается в $400−700 млрд (€365−640 млрд). Как сообщал Bloomberg, ЕС не нашел законных оснований для полной конфискации активов. Между тем в середине июня советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина могла бы использовать часть заблокированных российских активов для оплаты госдолга.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258774&hash=ffd6b59bd04dbe49&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.