Dubai со скидкой. Зачем Минфин готовит новый ориентир налогообложения для нефтяников

Поскольку решение будет приниматься в конце года, оно вряд ли повлияет на показатели нефтяных компаний в 2023 году, а наиболее привлекательным игроком сектора останется «ЛУКОЙЛ», считает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Brent не оправдал надежд

Brent — европейский эталон нефти, самый массовый в Европе, который по-прежнему влияет на ценообразование российских сортов нефти даже после введения западными странами ограничения цены российской нефти для своих потребителей в странах G7. В конце зимы 2023 года из-за утраты релевантных котировок российского экспортного сорта Urals правительство пересмотрело расчеты базы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), привязав его к цене североморской Brent с фиксированным дисконтом. Он был установлен на уровне $34 в апреле 2023 года с постепенным снижением до $25 к июлю.

К фиксированному дисконту есть условие: если фактическая цена реализации нефти Urals окажется меньше котировок Brent за вычетом дисконта, то цена рассчитывается исходя из дисконта вне зависимости от фактической экспортной цены нефтяных компаний. Однако, как выяснилось, схема все равно не смогла компенсировать падение налогов с нефтяников из-за введенного потолка российской нефти.

По данным ведомства, в апреле 2023 года российский бюджет недополучил 32,4 млрд рублей нефтегазовых доходов, а в мае — 30,6 млрд рублей.

По итогам июня Минфин считает, что казна недосчитается еще 44 млрд рублей таких доходов. Очевидно, что такая ситуация ведомство категорически не устраивает — и Минфин уже начал искать новые варианты наполнения федеральной кубышки.

Нефть приценится к Dubai

Один из возможных вариантов — это дальнейшее уменьшение существующего дисконта к североморской Brent. В июле 2023 года максимальная скидка оценивалась в $25 за баррель, Минфин планирует опустить ее как минимум до $20.

Альтернативный вариант более радикальный: ведомство предлагает второй раз за год перепривязать расчет налога на добычу полезных ископаемых, на этот раз — к марке нефти Dubai. Это основной бенчмарк при поставках нефти в Азию.

Но и в этом случае ожидается, что размер предельного дисконта будет меньше, чем к Brent. Если текущий дисконт к Brent равен $25, то для Dubai будут рассматриваться $20 или $21 или же вместо обсуждаемого сейчас дисконта к Brent в $20 скидка к Dubai может быть $15−16.

Налог пересмотрят на будущее

Обновление дисконта вряд ли окажет влияние на результаты компаний в этом году, поскольку обсуждение варианта с привязкой к Dubai начнется только осенью 2023 года.

Разработка законопроекта и принятие поправок, скорее всего, не смогут уложиться в текущий налоговый период, поэтому не отразятся в дивидендах компаний по итогам 2023 года.

Крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками нефти, остаются «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз», но фаворитами в нефтяном секторе, с точки зрения аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции», остаются ценные бумаги «ЛУКОЙЛ».