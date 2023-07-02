Blick: швейцарский регулятор ведет расследование против экс-гендиректора Credit Suisse

Greensill Capital специализировалась на финансировании цепочек поставок и продаже долгов компаний инвесторам. После того как у компании начались проблемы, Credit Suisse заморозил фонды на $10 млрд, через которые Greensill продавала свои финансовые инструменты инвесторам. Ранее банк сообщил, что уже передал $6,8 млрд из фондов Greensill инвесторам, однако существенная часть средств до сих пор не передана. FINMA уже критиковал Credit Suisse за недостаточно ответственный подход к управлению рисками.