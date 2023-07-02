Blick: швейцарский регулятор ведет расследование против экс-гендиректора Credit Suisse
Банковский регулятор Швейцарии (FINMA) начал расследование против бывшего генерального директора банка Credit Suisse Томаса Готтштайна. Об этом сегодня, 2 июля, написала швейцарская газета SonntagsBlick со ссылкой на источники. Регулятор считает, что банк «серьезно нарушил» требования по управлению рисками при взаимодействии с финтех-стартапом Greensill Capital, громкое банкротство которого произошло в 2021 году. По данным SonntagsBlick, расследование ведется в отношении нескольких сотрудников Credit Suisse, в том числе в отношении Готтштайна.