21:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Blick: швейцарский регулятор ведет расследование против экс-гендиректора Credit Suisse

Банковский регулятор Швейцарии (FINMA) начал расследование против бывшего генерального директора банка Credit Suisse Томаса Готтштайна. Об этом сегодня, 2 июля, написала швейцарская газета SonntagsBlick со ссылкой на источники. Регулятор считает, что банк «серьезно нарушил» требования по управлению рисками при взаимодействии с финтех-стартапом Greensill Capital, громкое банкротство которого произошло в 2021 году. По данным SonntagsBlick, расследование ведется в отношении нескольких сотрудников Credit Suisse, в том числе в отношении Готтштайна.

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Источник: AP 2022

Greensill Capital специализировалась на финансировании цепочек поставок и продаже долгов компаний инвесторам. После того как у компании начались проблемы, Credit Suisse заморозил фонды на $10 млрд, через которые Greensill продавала свои финансовые инструменты инвесторам. Ранее банк сообщил, что уже передал $6,8 млрд из фондов Greensill инвесторам, однако существенная часть средств до сих пор не передана. FINMA уже критиковал Credit Suisse за недостаточно ответственный подход к управлению рисками.

В начале года стало известно о серьезных проблемах в Credit Suisse. В марте власти Швейцарии уговорили другой швейцарский банк, UBS, выкупить Credit Suisse, чтобы спасти его от краха. В UBS и FINMA отказались комментировать информацию о расследовании.

Яна Рождественская

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