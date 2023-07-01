В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам

Поправки также предусматривают снижение переплаты для заемщиков: максимальный размер процентных выплат, которые кредитор сможет потребовать с клиента, сокращается с 1,5 до 1,3 от первоначальной суммы займа.

В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, следует из расчетов СРО «МиР» — крупнейшего объединения на рынке МФО.

Еще одно ограничение для МФО с 1 июля

С начала 2023 года Банк России использует для охлаждения необеспеченного кредитования прямые количественные ограничения — макропруденциальные лимиты (МПЛ). С 1 января российские МФО могут выдавать не больше 35% займов за квартал клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Это заемщики, которые ежемесячно тратят более 80% своего официального дохода на погашение кредитов. В январе—марте микрофинансисты справились с задачей: на слишком закредитованных граждан пришлось 30% выдач.

«Однако число заемщиков, имеющих займы в более чем одной МФО, могло вырасти», — указывал ЦБ (.pdf). Регулятор решил с 1 июля снизить МПЛ для микрофинансистов еще на 5 процентных пунктов — до 30% от выдач за квартал.

Как снижение ставок скажется на заемщиках и МФО

Новый подход снижает финансовую нагрузку на клиентов, говорит председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «[Раньше], взяв у МФО в долг 10 тыс. руб. на срок 20 дней, возвращать надо было 12 тыс. руб. Значит, стоимость займа на все время пользования составляла 2 тыс. руб. После понижения ставки тот же заем обойдется уже в 1,6 тыс. руб.».

При этом он предупреждает о неочевидных последствиях для заемщиков. «Данные меры приведут к снижению доли одобряемых заявок, поскольку новая ставка теперь не покрывает риск выдачи денег. Как следствие, многие заемщики получат отказ. Нельзя не брать в расчет и тот риск, что ряд МФО могут более активно начать продавать дополнительные продукты и услуги», — перечисляет Мехтиев.

Сами МФО, по словам главы совета СРО «МиР», уже адаптировались к новым условиям: многие компании «начали жить по новым правилам до официальной даты».

ЦБ оценивал, что в первом квартале около трети действующих компаний (462) выдавали займы по ставкам выше 0,8% в день (.pdf). По прогнозу регулятора, новые требования значительно повлияют на рынок и «будут способствовать перестроению бизнес-моделей МФО».

Оценки того, какая доля участников рынка превышает новую предельную ставку, непоказательны — в начале года кредиторы стремились успеть выдать как можно больше займов по высоким ставкам, пока была возможность, замечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Примерно половина всех МФО в России имеет рентабельность капитала ниже 2,6%, указывает эксперт.

«Это объективно мало для того профиля рисков, который, как правило, встречается у средней организации. Если так совпало, что большая часть из этой выборки работала в сегменте со ставками более чем 0,8% в день, а таких немало, то способности этих компаний абсорбировать изменения в регулировании просто за счет прибыли довольно ограниченны», — объясняет Асатуров. По его словам, для таких компаний повышаются стимулы к консолидации или уходу с рынка.

Примерно две трети МФО после 1 июля ожидают заметного сокращения маржи, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Это результат опроса нескольких десятков компаний, на которые в общей сложности приходится больше половины рынка, уточнил он. По словам Уклеина, для компенсации выпадающих доходов на первом этапе некоторые МФО действительно «могут перейти к более агрессивной политике предложения дополнительных услуг». А как только ЦБ ужесточит контроль в этой сфере, компании «снизят риск-аппетиты».