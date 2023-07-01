В России биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50%

Так, цена бензина Аи-92 выросла за шесть месяцев на 59% и составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 54%, до 64,812 тыс. рублей за тонну. С начала мая стоимость этих видов топлива неоднократно обновляла рекордные значения.

При этом объем торгов бензином, согласно данным СПбМТСБ по состоянию на 27 июня, снизился с начала года на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 4,114 млн тонн. Объем реализации Аи-92 упал на 14,7%, до 2,525 млн тонн, а бензина Аи-95 — на 3,6%, до 1,556 млн тонн.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась за полгода на 9%, до 51,415 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — в 2,2 раза, до 16,646 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла в 3 раза, до 23,2 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал в 3,5 раза, до 17,728 тыс. рублей за тонну.

Единственным подешевевшим на бирже за шесть месяцев видом топлива стал авиакеросин (топливо для реактивных двигателей) — его стоимость уменьшилась на 7,8% и составила 64,162 тыс. рублей за тонну.

Реакция властей на рост биржевых цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на фоне роста биржевых цен на нефтепродукты предприняла ряд мер, в том числе предложила повысить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п., а также начала изучать действия нефтяных компаний на соответствие антимонопольным требованиям. Кроме того, ФАС обсуждала на заседании биржевого комитета ведомства возможность ужесточения критериев экспорта топлива.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил, что Минэнерго не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, речь может идти лишь о рекомендации министерства компаниям снизить объем таких поставок. При этом, по его словам, министерство прорабатывало с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж, для производства которого были осуществлены выплаты из бюджета в рамках демпфирующего механизма.