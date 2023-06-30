Сборы с состоятельных россиян в бюджетную систему превысили 1 трлн рублей

Повышенный налог взимается не со всего дохода физлица, а с той его части, которая превышает 5 млн руб. в год, остальной заработок облагается по ставке 13%. Прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых россиян предложил ввести президент России Владимир Путин в 2020 г. с целью финансирования орфанных (редких) заболеваний у детей. Ставка для физлиц с высокими доходами была повышена до 15% с 2021 г.

В Федеральную казну поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13% распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы. Из 1,013 трлн руб. в федеральный бюджет поступило 132 млрд руб., что на 70% больше, чем планировал Минфин (в законе о бюджете на 2022 г. фигурировала сумма 78,6 млрд руб.). Кроме того, еще 10 млрд руб. поступили с доходов (свыше 5 млн руб.) в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

После зачисления собранных средств в федеральный бюджет они направляются в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.

Доходы региональных бюджетов от подоходного налога для обеспеченных россиян составили 882 млрд руб. в 2022 г., следует из материалов. Годом ранее эта сумма была на уровне 553,7 млрд руб.

В этом году Минфин прогнозирует поступления от НДФЛ, связанного с переходом к прогрессивной системе налогообложения, в размере 144,7 млрд руб., в 2024 г. — 156,5 млрд руб., в 2025 г. — 168,2 млрд руб., следует из пояснительной записки к закону о федеральном бюджете.

Почему растут сборы

Представитель Минфина подтвердил «Ведомостям», что общая сумма поступлений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ составила в 2022 г. 142 млрд руб., что на 59 млрд руб. больше, чем годом ранее. «Такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат», — пояснили в ведомстве.

Еще одна причина роста связана с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021 г., добавил представитель Минфина.

Сейчас ставку 15% к доходам применяет налоговый агент (работодатель), когда выплаченная сумма превысит 5 млн руб. в год. Если физлицо получает доходы от нескольких источников, то по итогам года ФНС самостоятельно производит расчет и направляет ему уведомление о необходимости доплаты. В прошлом году налоговая служба впервые доначислила этот налог, так как элемент прогрессии действует только с 2021 г.

В текущем году доходы от НДФЛ ожидаются в соответствии с параметрами закона о бюджете, добавил представитель Минфина.

«Ведомости» направили запрос в ФНС.

Превышение доходов в рублях может также объясняться резким падением курса рубля весной 2022 г., считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков.

Получатели валютных доходов при их перерасчете в рубли были вынуждены применять курсы на дату их получения (курс мог превышать 100 ₽ за $1). «Невозможность предсказать колебания курса на момент составления бюджета и стала, вероятно, причиной расхождений между плановыми и фактическими поступлениями НДФЛ в бюджет», — отмечает эксперт.

В 2022 г. многие компании получили прибыль гораздо выше, чем в предыдущие годы, что также положительно отразилось на доходах граждан в связи с выплатой бонусов, премий, а также повышенных дивидендов, добавляет доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. Кроме того, по итогам прошлого года номинальные зарплаты выросли на 12,6%, напоминает эксперт.

Практика прогрессии

Минфин сейчас изучает, как работает прогрессивная шкала НДФЛ, отмечал 28 июня замминистра финансов — статс-секретарь Алексей Сазанов. При этом изменений пока не планируется, сказал он. «Если есть какие-то расчеты, которые показывают, что при повышении ставки с 15 до 30% можно собрать 2 трлн [руб.], мы готовы их рассмотреть. Потому что по той информации, которая есть у нас, там таких цифр не получается», — отмечал Сазанов (цитата по ТАСС).

Введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в целом показывает позитивные результаты, говорит начальник отдела налоговой политики департамента развития инфраструктуры государственной поддержки ЦСР Динара Ибрагимова. Одним из потенциальных рисков введения прогрессивной шкалы было возможное сокращение количества налогоплательщиков и их переход в серую зону, напоминает она. При этом с момента введения прогрессии наблюдается рост поступлений. Это может означать, что текущая форма налогообложения в целом приемлема для россиян, а также успешно администрируется налоговыми органами, отмечает Ибрагимова. «Однако не исключено, что при повышении ставок прогрессивной шкалы ситуация может измениться», — указывает эксперт.

Рост сборов на 60% существен и подтверждает эффективность введения прогрессии с точки зрения наполнения бюджета, считает партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. «Регулярно поступают предложения по повышению уровня налогообложения для лиц с определенным годовым доходом. В частности, в марте 2023 г. [депутаты] предлагали ввести ставку 18% на годовые доходы свыше 50 млн руб., недавно внесено предложение о введении ставки 20% на годовые доходы свыше 25 млн руб.», — указывает эксперт. Но пока эти инициативы не были поддержаны Минфином и правительством, подчеркивает он.

Не исключено, что в будущем система прогрессивных ставок по НДФЛ будет развиваться в сторону увеличения, это в целом отвечает запросу общества на справедливое налогообложение, считает Ибрагимова. «Сейчас мы уже видим пример введения налога на сверхприбыль компаний в условиях дефицита бюджета, что позволяет предположить возможность распространения этой практики в дальнейшем, в том числе на другие налоги», — добавляет эксперт.