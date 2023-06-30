Покупки с помощью QR-кодов оплачивают 2% опрошенных россиян

Еще по 1% россиян оплачивают покупки с помощью банковского перевода, криптовалюты и электронных денег, добавляется в исследовании. Из тех, кто платит по QR-коду, почти каждому второму опрошенному удобно это делать.

Для 67% опрошенных комфортно оплачивать по QR-коду от 100 до 1 тыс. рублей. Еще 23% комфортно оплачивать покупки на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, еще 6% — от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, и 4% — от 10 тыс. рублей, добавляется в исследовании.

Из тех, кому неудобно оплачивать покупки по QR-коду, 30% заявляют, что это неудобно и привыкли к другому способу оплаты.

На необходимость при оплате заходить в банковское приложение на смартфоне пожаловались 26%, на то, что такую оплату поддерживают не все продавцы — 18%, на необходимость включить и наводить камеру — 12%, и на плохое считывание кода — 6%. Еще 8% выбрали в качестве причины неудобств использования кода ответ «другое», отмечается в исследовании.

«Аналитики “Битрикс24” пришли к важному выводу — россиян больше не удивляет способ оплачивать покупки по QR-коду. Тренд прижился и больше не вызывает отторжения, которое свойственно любым новым технологичным изменениям в базовых сценариях нашей жизни. Предприниматели должны учитывать этот финансовый инструмент и обязательно добавлять его как один из способов оплаты», — отметил директор по продукту «Битрикс24» Юрий Волошин.

Исследование проведено онлайн-сервисом «Битрикс24» с 15 по 16 июня 2023 года среди 1 005 респондентов.