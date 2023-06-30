Объем выдачи ипотеки в России вырос за пять месяцев в полтора раза

По оценке компании, значительная положительная динамика показателей отчасти возникла за счет эффекта низкой базы апреля-мая прошлого года.

Двадцатка крупнейших ипотечных банков страны в мае предоставила 158 тысяч кредитов на 578 миллиардов рублей, что стало максимальным результатом с начала текущего года и близким к рекордному среднемесячному количеству выдач 2021 года, указывается в сообщении компании.

«Объем ипотечного портфеля топ-20 банков с учетом секьюритизации за май прибавил 3% и составил 16,1 триллиона рублей. Доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдачи увеличилась до 51% (+2 процентных пункта к апрелю)», — говорится в нем.

Как отмечают аналитики «Дом.РФ», ипотечный рынок в мае рос по большинству метрик. Традиционно наблюдался высокий спрос на готовые квартиры (81 тысяча кредитов), на них пришлось больше половины кредитов в общем объеме выдач.

Кроме того, продолжила расти ипотека на частные дома и их строительство (26,2 тысячи кредитов, +22% к апрелю).