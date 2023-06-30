14:48 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта прошлого года

Курс доллара поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.

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Источник: Reuters

По данным на 14:17 мск, стоимость американской валюты достигала 89,32 руб. Позже доллар немного утратил позиции и торговался на уровне 89,02 руб. Евро в то же время торговался по 96,92 руб. Далее курс европейской валюты слегка снизился и составил 96,58 руб.

Российская валюта начала падать в начале этой недели. 26 июня курс доллара поднялся до 87 руб., уже сегодня, 30 июня, он превысил 88 руб. Курс евро сегодня поднялся до 96 руб.

На прошлой неделе, 24 июня, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, писали «Ведомости». Например, в «Фора банке» в субботу доллар можно было приобрести за 101 руб., а европейскую валюту — за 115 руб. Позже банки начали снижать курсы валют, в частности, в ВТБ они составляли 94,5 руб. (за доллар) и 102,5 руб. (за евро).

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