Курс доллара превысил 89 рублей впервые с марта прошлого года

По данным на 14:17 мск, стоимость американской валюты достигала 89,32 руб. Позже доллар немного утратил позиции и торговался на уровне 89,02 руб. Евро в то же время торговался по 96,92 руб. Далее курс европейской валюты слегка снизился и составил 96,58 руб.

Российская валюта начала падать в начале этой недели. 26 июня курс доллара поднялся до 87 руб., уже сегодня, 30 июня, он превысил 88 руб. Курс евро сегодня поднялся до 96 руб.