«Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

За первое полугодие «Газпром» уже выплатил промежуточные дивиденды в размере 51,03 ₽ на акцию — всего 1,208 трлн руб. (рекордный объем дивидендов в истории компании). Отказ от выплаты финальных дивидендов связан с тем, что компания получила убыток за этот период. По итогам 2022 года «Газпром» получил 1,226 трлн руб. чистой прибыли по МФСО, против 2,093 трлн руб. в 2021 году. На размер прибыли повлияли повышенные налоговые выплаты.