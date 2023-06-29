Резиденты разрешили продавать банкам валюту, полученную в рамках ВЭД, не по курсу ЦБ

Согласно документу, резиденты РФ могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке». Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу ЦБ РФ на день продажи с последующим зачислением полученной валюты РФ на свой счет.