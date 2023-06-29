Аналитики спрогнозировали курс доллара в июле

«На наш взгляд, с учетом сложившейся ситуации текущий курс выглядит справедливым. Но в случае ухудшения внешних факторов есть риск ослабления рубля», — указали аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции», комментируя возможный курс в июле.

Одним из таких факторов остается объем продажи валюты экспортерами. Сегодня завершается период налоговых выплат, когда российские экспортеры продают валюту на Мосбирже за рубли, чтобы рассчитаться по платежам в госбюджет РФ.

Наибольший объем продаж обычно приходится на конец месяца при окончании налогового периода компаний-экспортеров. Однако уже с начала июля объем продаж, вероятно, снизится, что может негативно повлиять на курс. Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

«Вместе с тем мы наблюдаем восстановление импорта в России, что, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту, и это может сопровождаться ростом курсов валютных пар», — отметили эксперты.

Еще один фактор, который давит на рубль — цена нефти на мировых рынках.

Цена нефти европейской марки Brent продолжает снижаться на фоне опасений зарубежных трейдеров о потенциальной мировой рецессии. Одновременно снижается и отечественная Urals. «Совокупность этих факторов также давит на курс рубля», — подчеркнули в «Газпромбанк Инвестиции».

Среди негативных факторов для рубля и действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая играет роль центрального банка в США. Регулятор для снижения инфляции с 4% до целевого уровня в 2% намерен, как минимум два раза, и «более», повысить базовые процентные ставки — выше уровня 5−5,25%. Об этом заявил в четверг 29 июня председатель ФРС Джером Пауэлл. По его словам, такого мнения придерживаются большинство членов комитета по открытым рынкам США (FOMC), ключевого комитета ФРС, который определяет ставки. «Большинство участников комитета ожидают, что к концу года будет уместно повысить процентные ставки в два или более раза», — отметил глава ФРС. С начала прошлого года ФРС повысила ставку в 20 раз, с 0,25%. Это экстремально быстрое повышение для экономики и инвесторов в США, чтобы не допустить бесконтрольного роста потребительских цен.

Негативный эффект на рубль также может оказывать рост ставки ФРС, которая, по заявлению представителей органа, до конца года может вырасти еще дважды. Разница процентных ставок центральных банков России и США предполагает больший объем размещения денежных средств институциональных инвесторов именно в долларовых бумагах, в то время как рублевые не вызывают интереса со всеми прилагающимися рисками. Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

В России ключевая ставка пока 7,5%, поэтому иностранные инвесторы могли бы зарабатывать на российских облигациях с большой доходностью, продавая доллары в РФ и покупая на рубли облигации федерального займа (ОФЗ). Но риск новых санкций мешает иностранцам увеличивать вложения в ОФЗ и ставка ЦБ РФ в 7,5% не окупает риски.

Однако рост доходностей десятилетних ОФЗ, а также последние несколько заявлений председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной говорят о потенциальном повышении ставки на будущем заседании. Это могло бы оказать положительный эффект для укрепления национальной валюты. Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции»