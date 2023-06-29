12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара превысил 87 руб., евро — 95 руб

Курс рубля усилил снижение в ходе торгов на Мосбирже. Курсы американской и европейской валют впервые с 29 марта 2022 года превышают 87 руб. и 95 руб. соответственно.

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По данным на 10:57, доллар торгуется на уровне 87,06 руб. (+68 коп.) Евро стоит 95,09 руб. (+79 коп.). Индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 2803,78 пункта.

Рубль начал снижаться на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбиржи курс превышал 86 руб. впервые с 30 марта 2022 года, евро — 94 руб. впервые с 25 апреля.

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