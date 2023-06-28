«Тинькофф» и Альфа-банк запустили свои сервисы для платежей смартфоном

Тинькофф Банк и Альфа-банк запустили собственные pay-сервисы для бесконтактных платежей смартфоном. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций. Сервисы работают на смартфонах на базе Android, к ним можно привязать карты этих банков, но только от платежной системы «Мир».

«Тинькофф» запустил Tinkoff Pay в 2022 году, но он работал только в онлайне, теперь технология расширена на офлайн-покупки. Alfa Pay будет доступен для платежей и в интернете, и офлайн. Расплачиваться телефоном можно везде, где принимается бесконтактная оплата.

«Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она откроется для всех клиентов “Тинькофф” — пользователей Android», — сказал представитель банка. Чтобы подключить Alfa Pay, нужно обновить приложение через NashStore, RuStore или на официальном сайте банка, подключить карту «Мир» к функции «Оплата смартфоном». Сервис также будет постепенно «раскатываться» для клиентов, сказал представитель Альфа-банка.

Сервисы бесконтактных платежей развиваются в России с 2016 года, Россия занимала лидирующие позиции в мире по числу привязанных банковских карт к Google Pay и Apple Pay.