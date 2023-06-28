Инвестиции в недвижимость России в первом полугодии выросли вдвое

«Стоит отметить, что 33% от общего объема транзакций сформированы выходом зарубежных компаний из российских активов. Объем таких сделок на текущий момент уже превысил итоговое значение 2022 года (109 миллиардов рублей) и составил 119 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По прогнозам IBC, до конца года состоится закрытие еще ряда крупных сделок, как со стороны иностранных собственников, продающих локальные объекты, так и со стороны российских компаний, консолидирующих свои активы.

Как указывается в сообщении, объем инвестиций в российскую недвижимость во втором квартале 2023 года составил 219,5 миллиардов рублей, что в три раза превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Основной объем инвестиций во втором квартале был сформирован торговым сегментом — 57% от общего объема сделок. В абсолютных значениях вложения составили 125,8 миллиарда рублей, что в 2,7 раза превышает показатель предыдущего года в целом, подсчитали консультанты.

По оценке IBC, крупнейшими инвестсделками полугодия стали продажа московского ТРЦ «Метрополис» (55−60 миллиардов рублей), московского ТРЦ Columbus (45−47 миллиардов рублей), курорта Архыз (24,2 миллиарда рублей).