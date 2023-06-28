Euroclear разблокировал большинство ОФЗ и евробондов

Euroclear разблокировал расчеты для двадцати выпусков ОФЗ и всех выпусков суверенных облигаций с RU ISIN (международный идентификационный код российских ценных бумаг), следует из ежедневного обзора «Ренессанс капитала». Ограничения сохраняются на один ISIN пятнадцатилетних бондов с погашением в евро, говорится там же. По-прежнему недоступны для расчетов примерно 10 выпусков ОФЗ.

12 июня стало известно о разблокировке расчетов в Euroclear по пяти ценным бумагам, сообщал в своем обзоре «Ренессанс капитал». Среди них — два флоатера (бонд с плавающей процентной ставкой. — «Ведомости») с погашением в 2025 и 2024 гг., один выпуск суверенных облигаций в евро с погашением в 2025 г. и два инфляционных линкера (номинал такой бумаги ежедневно индексируется в зависимости от индекса потребительских цен, предоставляемого Росстатом. — «Ведомости»).

Euroclear будет проводить сверку списков держателей по каждому «разблокированному» выпуску бумаг — от этого зависит, возобновят ли в конечном счете операции по таким активам, уточнялось в сообщении компании. При этом расчеты могут снова приостановить в случае новых событий, препятствующих их проведению.

Осенью 2022 г. были приостановлены расчеты по всем российским еврооблигациям в периметре Euroclear — это связано с принудительным переводом бумаг в российскую инфраструктуру.

Согласно федеральному закону № 319-ФЗ, инвесторы могли перевести российские ценные бумаги (евробонды, а также депозитарные расписки после расконвертации) из иностранных депозитариев в российские.

Проведенная иностранными и российскими депозитариями сверка данных учета ценных бумаг после принудительного перевода российских ценных бумаг их держателями из иностранных депозитариев в российский контур позволила возобновить проведение операций в иностранной инфраструктуре, объясняет представитель ЦБ.

Скорее всего, превалирующая часть российских инвесторов-держателей воспользовались правом перевода бумаг в российскую юрисдикцию, предполагает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист. После того как российское законодательство урегулировало механизм фактически принудительного перевода бумаг, Euroclear видел лишь итоговое сокращение позиции по российским бондам. Информация о том, кто именно и в каком количестве перевел бумаги в российский контур, у системы отсутствовала, объясняет эксперт. Вероятно, клиринговая система завершила сверку данных о держателях по каждому выпуску, что позволило запустить торги, констатирует он.

Возможно, Euroclear смог настроить и отладить систему проверки на «санкционность» держателей бумаг и постепенно вводит ее «в боевой режим», предполагает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Кроме того, клиринговой системе необходимо делать какие-то шаги для возобновления депозитарных действий в отношении российский клиентов, продолжает он. По сути, блокировки в отношении «неподсанкционных» лиц незаконны и не имеют оснований, есть только формально всеми принятые в текущий момент правила по территориальному признаку. Озвученные условия проверок подталкивают к выводу, что процесс не будет быстрым и будет связан с рутинной волокитой. Исходя из этого, не следует ожидать взрывных изменений торгов и оборотов, резюмирует Цыганов.

Изменения коснутся нерезидентов, которые и являются основными держателями российских бондов в контуре Euroclear, продолжает Жорнист. Поэтому они интересны нерезидентам или тем инвесторам, которые захотят пойти на риск и приобрести бумаги у иностранцев, делает он вывод. Но, согласно законодательству, отечественным депозитариям запрещено учитывать права на российские ценные бумаги, купленные за рубежом и хранящиеся в иностранных депозитариях, напоминает представитель ЦБ. Действующая нормативная база этот вопрос не регулирует и возможность последующего вывод актива в российскую юрисдикцию весьма туманна, резюмирует Жорнист.

Инвесторы, торгующие такими бумагами на Мосбирже, никак не ощутят изменений, согласен с коллегой исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Указ президента и разъяснения со стороны ЦБ запретили россиянам сделки с еврооблигациями во внешнем контуре, продолжает он. Минфин готов производить выплаты по таким облигациям на счета типа «И». После предоставления пакета документов, подтверждающего права владения во внешней инфраструктуре, инвестор может полностью получить данные средства на свой счет, резюмирует он.