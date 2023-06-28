ЦБ прогнозирует высокий рост ВВП России во втором квартале

«Если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикаторы бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста. Диапазон 0,5−2% [роста ВВП], исходя из тех данных, что мы имеем за первый квартал и предварительно за второй квартал, мы сейчас движемся скорее ближе к верхней половине этого диапазона», — сказал Тремасов.