10:20 (мск), источник: ТАСС

ЦБ прогнозирует высокий рост ВВП России во втором квартале

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует высокий рост ВВП России во втором квартале этого года. Об этом на брифинге во Владивостоке сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

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«Если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикаторы бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста. Диапазон 0,5−2% [роста ВВП], исходя из тех данных, что мы имеем за первый квартал и предварительно за второй квартал, мы сейчас движемся скорее ближе к верхней половине этого диапазона», — сказал Тремасов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор оценивает динамику ВВП РФ по итогам 2023 года ближе к верхнему уровню прогнозного диапазона в 0,5−2%.

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