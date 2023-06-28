ЦБ: более трети россиян продолжают хранить сбережения в наличных

За год ситуация с хранением сбережений в наличных почти не изменилась. В 2021 г. доля таких людей составляла 35%.

При этом выросла доля тех, кто предпочитает хранить сбережения на банковских вкладах, — с 24% в 2021 г. до 38% в 2022 г. 37% россиян используют для хранения накоплений дебетовую карту (22% годом ранее).

ЦБ отмечает рост популярности безналичных платежей. Исследование показало, что 79% респондентов используют для этого банковские карты. Мобильное приложение и систему быстрых платежей предпочитают 38% и 18% соответственно. Те, кто продолжает использовать наличные в расчетах, объясняют это тем, что так привычнее, «живые» деньги охотнее принимают в магазинах и они более защищены от киберрисков.

5% респондентов решили полностью отказаться от наличных, при этом 13% не пользуются безналичными способами оплаты.

Ранее результаты совместного опроса о технологиях «Почта банка» и РЭУ им. Г. В. Плеханова показали, что только 20% молодежи от 16 до 25 лет готовы доверить свои сбережения искусственному интеллекту и нейросетям, тогда как 52% опрошенных не готовы к такому.

27 июня Госдума во втором чтении одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях населения. В Банке России уточнили, что программа заработает с 2024 г. Ее целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.