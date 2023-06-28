10:22 (мск), источник: ТАСС

Банк России заявил о росте рублевого кредитования бизнеса за последние полгода

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает рост объемов рублевого кредитования корпоративного сектора в стране за последние шесть месяцев, заявил во время брифинга во Владивостоке в среду заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, доступность кредитования в России сейчас выше, чем была до 2022 года.

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«С точки зрения того, что изменилось за последние шесть месяцев, мы видим ускорение кредитования. И в этом смысле мы сильно не согласны с теми, кто говорит, что доступность кредита сейчас ниже, чем она была до 2022 года. Если посмотреть темпы роста кредитования корпоративного сектора, они сейчас выше, чем они были с 2014 по 2021 год», — сказал зампред.

Он уточнил, что это отчасти отражает и тот факт, что из-за удлинившихся цепочек поставок и ограничения внешнего финансирования корпоративному сектору требуется больший объем внутреннего кредита.

«Но даже с поправкой на это говорить о том, что есть какие-то серьезные ограничения по доступности кредита — данные это не подтверждают. При этом, ключевая ставка ЦБ сегодня на том же уровне, на котором она в среднем была в 2018—2019 годах. Но инфляционные ожидания выше, чем они были тогда. Поэтому в реальном выражении ожидаемая ставка на самом деле более умеренная. И это делает кредитование более привлекательным при том же уровне номинальных ставок», — добавил Заботкин.

Ранее на июньском заседании Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор при этом допустил повышение ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ рассматривал варианты повышения ставки от 0,25 до 0,75 п. п.

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