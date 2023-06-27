10:22 (мск), источник: ТАСС

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев составила 240,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — мая 2023 года составила 240,5 млрд рублей, из них 32 млрд рублей получено в мае. Об этом в ходе конференц-звонка с журналистами сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

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«В мае 32 млрд рублей чистой прибыли, по итогам пяти месяцев чистая прибыль составила 240,5 млрд рублей. Достигнутые результаты позволяют нам полностью подтвердить оптимистичные прогнозы по рекордной прибыли и отдаче на капитал в текущем году», — сказал он.

Согласно отчетности, объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов достиг 18,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7,4%. Кредиты физическим лицам увеличились в мае на 1,4%, с начала года — на 7,3%, до 6,0 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в мае на 0,9%, с начала года — на 7,5%, до 12,6 трлн рублей. Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы по итогам пяти месяцев 2023 года не изменилась и равнялась 32%.

Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 7,0% и достигли 19,9 трлн рублей. В мае средства клиентов — юридических лиц не изменились, а с начала 2023 года возросли на 6,7% до 11,9 трлн рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юрлиц по итогам пяти месяцев составил 6,0%. Средства клиентов — физических лиц увеличились в мае на 0,9%, с начала года — на 7,6%, до 8,0 трлн рублей.

Расходы на персонал и административные расходы составили 140,2 млрд рублей по итогам января — мая 2023 года и 31,2 млрд рублей в мае.

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