Чистая прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев составила 240,5 млрд рублей

«В мае 32 млрд рублей чистой прибыли, по итогам пяти месяцев чистая прибыль составила 240,5 млрд рублей. Достигнутые результаты позволяют нам полностью подтвердить оптимистичные прогнозы по рекордной прибыли и отдаче на капитал в текущем году», — сказал он.

Согласно отчетности, объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов достиг 18,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7,4%. Кредиты физическим лицам увеличились в мае на 1,4%, с начала года — на 7,3%, до 6,0 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в мае на 0,9%, с начала года — на 7,5%, до 12,6 трлн рублей. Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы по итогам пяти месяцев 2023 года не изменилась и равнялась 32%.

Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 7,0% и достигли 19,9 трлн рублей. В мае средства клиентов — юридических лиц не изменились, а с начала 2023 года возросли на 6,7% до 11,9 трлн рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юрлиц по итогам пяти месяцев составил 6,0%. Средства клиентов — физических лиц увеличились в мае на 0,9%, с начала года — на 7,6%, до 8,0 трлн рублей.