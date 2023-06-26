«Ведомости»: у Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхам—рубль

В апреле на срочном рынке Мосбиржи были запущены торги фьючерсами на пару российский рубль—дирхам. Один лот — 1 тыс. единиц. Ценой исполнения установлен курс Банка России за дирхам на день исполнения контракта, округленный до минимального шага, по состоянию на 23 июня — 22,76 ₽ Как уточнил представитель Мосбиржи, среднедневной оборот по инструменту в июне приблизился к 500 млн руб.

По словам собеседников издания, основной проблемой при запуске торгов стал поиск устойчивого контрагента и жесткий комплаенс со стороны ОАЭ в отношении финансовых компаний. Ранее расчеты строились через филиал МТС-банка в Абу-Даби, получившего лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ.