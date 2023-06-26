«Ведомости»: у Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхам—рубль
При запуске торгов валютной парой дирхам ОАЭ—российский рубль на Мосбирже возникли проблемы, пишут «Ведомости» со ссылкой на пятерых участников рынка. Сейчас биржа ищет способы решить эту проблему, а торги могут быть запущены в ближайшие два-три месяца, уточняет собеседник издания. Представитель Мосбиржи информацию о возникших проблемах не подтвердил и не опроверг. Он указал, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.