В Минфине заявили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на нее

«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, “удобренщики”. Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают [под налог]», — сказал Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам.

«Точно дадим разбивку [по классификатору видов экономической деятельности]. Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше одного процента», — отметил замминистра.