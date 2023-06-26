В Минфине заявили, что получившие сверхприбыль банки заплатят налог на нее
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, заявил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов.
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, заявил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов.
«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, “удобренщики”. Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают [под налог]», — сказал Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам.
«Точно дадим разбивку [по классификатору видов экономической деятельности]. Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше одного процента», — отметил замминистра.
«Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль, те, кто получил сверхприбыль», — добавил Сазанов.