Рубль на торгах Мосбиржи замедлил снижение

В начале торгов доллар рос на 2,99%, до 87,23 рубля, евро — на 3,18%, до 95,28 рубля. В то же время юань поднимался до отметки в 12,059 рубля (+2,99%), свидетельствуют данные биржи на 07:04 мск. Таким образом, курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро оказался выше отметки 95 рублей с 25 апреля 2023 года. Курс юаня превысил 12 рублей впервые с 7 апреля текущего года,