Инвестиционная компания Райана Рейнольдса приобрела акции команды «Формулы-1»

Инвестиционная фирма Maximum Effort Investments актера Райана Рейнольдса вошла в группу инвесторов, которые приобрели 24% акций команды «Формулы-1» Alpine Racing. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-службу компании Renault Group, владельца Alpine Racing.

Помимо Райана Рейнольдса в группу инвесторов вошел актер Роб Макэлхенни, который является совладельцем футбольного клуба «Рексхэм» вместе с артистом, а также частные инвестиционные компании RedBird Capital Partners и Otro Capital. Ранее RedBird приобрела футбольную команду «Милан».

Сумма сделки составила $218 млн, таким образом, стоимость команды «Формулы-1» оценивается в более $900 млн.

«Это сотрудничество является важным шагом к повышению нашей эффективности на всех уровнях. Международные игроки с большим послужным списком в спортивной индустрии поделятся своим опытом для улучшения нашей стратегии в области СМИ и маркетинга, что необходимо для поддержки наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе», — прокомментировал сделку генеральный директор Alpine Лоран Росси.