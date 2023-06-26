Фондовый рынок и рубль сохранят небольшую волатильность после мятежа

Индекс Мосбиржи в моменте падал на 1,9%, но к 16:00 мск скорректировался и снизился с открытия торгов только на 1,1%, до 2764 пунктов, что в целом укладывается в рамки обычной внутридневной волатильности. Некоторые бумаги показали существенные рост: привилегированные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 4,5%, бумаги TCS Group — на 3,5%, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» — на 2,8%. Среди аутсайдеров оказались в основном металлурги — акции НЛМК потеряли больше 2%, UC Rusal и Globaltrans — по 0,7%.

Явных причин для снижения стоимости компаний в понедельник нет, кроме укрепления рубля, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, поэтому падение котировок минимально. По его мнению, TCS Group и «Сургутнефтегаз» фундаментально привлекательные истории, поэтому их существенный рост оправдан.

Рубль после короткой утренней волатильности (-2,6% к доллару, −2,12% к евро, −1,9% к юаню) пришел в себя и скорректировался. Доллар окреп к 16:00 мск только на 30 коп. (-0,35%), до 85 ₽, евро — на 47 коп. (+0,51%), до 92,81 ₽, юань — на 3 коп. (+0,26%), до 11,732 ₽

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent к 16:00 мск выросла на 0,4% до $74,3. За прошлую неделю она упала на 3,6%. Отраслевые СМИ в понедельник обсуждают мятеж, и насколько такая ситуация может повлиять на поставки нефти из России, говорит ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, подобные ситуации усиливают глобальные и региональные геополитические риски. Эти факторы в пятницу вечером и в начале этой недели поддерживают цены на нефть, резюмирует эксперт.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты предупреждали, что нужно ожидать коррекции индекса Мосбиржи в понедельник в любом случае, вне зависимости от событий в выходные. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечал, что российский фондовый рынок слишком долго растет и сейчас выглядит перегретым, поэтому инвесторы ожидали его коррекцию еще до прошлой субботы. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков ждал определенной волатильности на открытии, но был уверен, что для инвесторов история в целом исчерпана, с понедельника рынок будет жить «обычными торгами».

Реакцию рынка можно назвать достаточно сдержанной, что во многом объясняется быстротечностью событий в выходные, говорит руководитель аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников, хотя на внебиржевых торгах в субботу наблюдалась значительная ценовая коррекция. Тем не менее уже к открытию основной сессии в понедельник котировки полностью восстановились, утверждает эксперт. По его словам, негативный осадок может некоторое время сохраняться на российском рынке и часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль на фоне переосмысления рисков. Поэтому для возобновления роста может потребоваться новая порция дивидендов, рассуждает Таченников: в июле начнут поступать выплаты от «Татнефти», «Роснефти», МТС, «Транснефти» и ряда других эмитентов в сумме на 470 млрд руб.

Можно сказать, что рублевые активы стойко отреагировали на происходившее в выходные, говорит инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин: позитивную роль сыграл благоприятный исход событий. При этом чувствительность рыночных настроений к новостному фону обострилась, и волатильность может какое-то время сохраняться, предупреждает эксперт. Многие акции остаются привлекательными, а дивиденды продолжают реинвестироваться, добавляет он. В БКС не отменяют выход индекса Мосбиржи в летние месяцы к рубежу в 2850 пунктов.

Рубль в начале этой недели получает поддержку со стороны налогового периода, говорит Бахтин. С потерей этого фактора к концу недели доллар может укрепиться к рублю, добавляет он, а российская валюта и рынок акций продолжат ориентироваться на ценовую картину в сырье. На текущей неделе в БКС ждут пару доллар-рубль в диапазоне 83−86. Валютный курс уже стабилизировался и проходит сейчас окончание налогового периода, добавляет руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин: дальнейшая динамика нацвалюты опять будет слабой из-за растущего импорта.

Уровень напряженности в выходные можно оценить по тому, что курс продажи доллара в некоторых банках достигал 200 ₽ (по данным сервиса Банки.ру), говорит Дорожкин. Быстро побежденный кризис добавит премию за риск к российским активам из-за небольшой вероятности реализации по наихудшему сценарию, считает эксперт. Рынок в ближайшую неделю будет определять стоимость премии, рассуждает он, и смотреть, приведут ли события к значимым изменениям во внутренней политике.