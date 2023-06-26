Банки начали уведомлять клиентов о переносе биометрии в ЕБС

«Клиентам направляют СМС или push-уведомления с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме», — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

В банке также напомнили, что клиент имеет право отказаться от переноса данных, в этом случае они будут удалены из системы «Сбера». Центр биометрических технологий (ЦБТ, «дочка» «Ростелекома» — оператор ЕБС) сообщал ранее о 75 млн образцов биометрии, накопленных коммерческими системами (сейчас сбор биометрии в них запрещен), причем на Сбербанк приходится более 30 млн из них.

Глава ЦБТ Владислав Поволоцкий отметил в разговоре с изданием, что для каждого экспортера биометрии уже составлен свой график, а заинтересованные организации уже подключились или находятся в процессе подключения к тестовой среде ЕБС.

«Они проводят тесты функционала и технической возможности передачи образцов. В рамках тестов реальные данные клиентов не обрабатываются и не передаются», — отметил он.

Банк России в свою очередь сообщил, что банки «дорабатывают собственные информационные системы» для передачи данных в ЕБС. В ВТБ и РСХБ рассказали газете, что запустят оповещение о передачи биометрии после завершения тестирования.

ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник — Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрических данных россиян, а также любой дискриминации в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.