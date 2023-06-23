Объем проблемной задолженности по кредиткам достиг рекордных 225 млрд рублей

По итогам мая банки выдали 2,105 млн кредитных карт на общую сумму 194,33 млрд руб. Это практически совпадает с показателями апреля (2,1 млн карт на 194,08 млрд руб.), следует из данных БКИ «Скоринг Бюро», с которыми ознакомился «Ъ».

Портфель сегмента на 31 мая достиг 1,872 трлн руб., что на 3,4% больше, чем месяцем ранее.

При этом объем просроченной задолженности по кредитным картам за май увеличился более чем на 9%, впервые с начала года обогнав по темпам роста портфель сегмента.

По общему объему (225 млрд руб.) просрочка уже обновила исторический максимум и составила 12% от портфеля.

В количественном выражении просрочено почти 6% всех выданных кредитных карт, максимум с октября прошлого года, следует из данных БКИ.

Это новая ситуация для рынка кредитных карт, отмечает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. «Вслед за ней, можно предположить, что банки могут начать корректировать кредитные политики, и в первую очередь это коснется массового сегмента, в котором и наблюдается подобный дисбаланс», — комментирует ситуацию эксперт.

Пока рост просрочки в портфеле кредитных карт наблюдается на фоне роста их выдач: в среднем по 2 млн карт в месяц в течение всех весенних месяцев 2023 года.

Для сравнения: в прошлом году в среднем было выдано менее 1,8 млн штук в месяц, в 2021 году — менее 1,4 млн штук. В то же время средние чеки в сегменте значительных изменений не показывают, находясь на уровне около 90 тыс. руб. последние четыре месяца, говорится в материалах «Скоринг Бюро».

Банкиры, впрочем, все еще смотрят на кредитные карты с оптимизмом.

«В мае этого года, даже с учетом сезонности и майских праздников, показатели по выдачам были сопоставимы, к примеру, с февралем 2023 года», — отмечает руководитель центра кредитных карт Росбанка Наталья Зубенко. «Выдаваемые лимиты — средние, структура портфеля кредитных карт сбалансирована. Роста просрочки не наблюдаем», — продолжает она. Стабильный рост выдачи кредитных карт подтверждают и в Промсвязьбанке (ПСБ): в мае 2023 года рост год к году составил 20%, а в июне — 15%.

При этом средний выданный лимит по картам в мае вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, приводят данные в банке.

«Кредитное качество портфеля остается стабильным. Многие заемщики стремятся уложиться в беспроцентный период. И изменения МПЛ сегмент карточного кредитования затронут в меньшей степени», — уточняют в ПСБ. Впрочем, большинство опрошенных «Ъ» банков на запрос не ответили.

Не ожидают резкого «закручивания гаек» в сегменте и эксперты, особенно учитывая растущую потребительскую активность в сезон отпусков, для которого характерны повышенные траты. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, увеличение наиболее проблемных ссуд (с просрочкой 90+) свидетельствует скорее о постепенном вызревании проблем по ранее выданным кредиткам.

«Новые выдачи вполне могут вести себя достаточно адекватно с точки зрения риск-политик банков, — полагает он.— К тому же для кредитных карт в целом характерен более высокий уровень просрочки, за счет этого банки традиционно получают дополнительный доход в данном сегменте». Вероятно, что в категорию проблемных начали уходить именно те кредитные карты, которые выдавались в кризисный период 2022 года и закрывали неудовлетворенный спрос на кредиты наличными, заключает эксперт.