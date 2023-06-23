14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики»

Датская Carlsberg Group завершила поиск нового инвестора для пивоваренной компании «Балтика» и подписала соглашение с будущим владельцем активов, сообщила компания 23 июня. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ. Покупатель в сообщении не раскрывается.

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Источник: РИА "Новости"

До завершения сделки «Балтика» продолжает деятельность в текущем режиме, сохраняя обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников, отметили в компании.

Carlsberg Group 28 марта 2022 года объявила об уходе из России и намерении реализовать местные активы из-за военной операции РФ на Украине. «Балтика» управляет восьмью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. Этой весной Carlsberg Group объявила о намерении заключить соглашение о продаже российского бизнеса до лета.

По имеющимся у «Ъ» данным, в 2022 году «Балтика» снизила выпуск пива и пивных напитков на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.). В 2022 году выручка «Балтики» выросла на 22%, до 100,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 86,1%, до 9,95 млрд руб.

Анатолий Костырев

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