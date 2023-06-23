«Газпромбанк Инвестиции» назвали самые популярные акции в портфеле частных инвесторов
Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» составили топ-10 акций российских эмитентов, которые больше всего популярны среди частных инвесторов — клиентов сервиса.
Аналитики «Газпромбанк Инвестиции» составили топ-10 акций российских эмитентов, которые больше всего популярны среди частных инвесторов — клиентов сервиса.
Ожидаемо, рейтинг возглавили бумаги дивидендных компаний — «Газпрома», «Сбербанка» — обыкновенные и привилегированные акции, также в топ-7 вошли акции «Лукойла», «Новатэка», «Роснефти» и «Полюса».
Рынок поверил в «Алросу» заранее несмотря на то, что компания не выплачивала итоговые дивиденды в 2021—2022 годах, а в минувшем году отказалась и от промежуточных выплат.
Только в середине июня 2023 года глава Якутии Айсен Николаев в ходе Петербургского международного экономического форума допустил возможность выплаты промежуточных дивидендов алмазодобывающей компанией по итогам первого полугодия 2023 года при условии, что ситуация на рынке алмазов не ухудшится. Региону принадлежат 25% плюс одна акция компании, и дивиденды могли бы поддержать местный бюджет. При этом дивидендная политика «Алросы» предполагает выплаты не менее 50% чистой прибыли при соотношении долга и EBITDA ниже 1,5x, однако о ее размерах можно только гадать: алмазодобывающая компания не раскрывает финансовые показатели за 2022 год.
Инвесторы приобретали ценные бумаги компании, несмотря на множащиеся и далеко не самые позитивные слухи о разделе бизнеса. Только в последних числах мая 2023 года топ-менеджмент «Яндекса» официально подтвердил получение заявок на покупку «различных пакетов» в компании, пояснив детали возможного раздела на российский и международный рынок.
Предполагается, что разработка автономных автомобилей, облачных технологий и образовательных сервисов продолжит работу на российском рынке, а контроль и управление компанией сохранится за менеджментом. Точный пул инвесторов, которые готовы приобрести ключевые доли в «Яндексе», пока не определен.
Первоначально среди них, например, звучал ВТБ. Однако уже в середине июня глава банка Андрей Костин заявил, что покупка компании по текущим ценам не выглядит интересной. По его мнению, сделка должна пройти по примеру принадлежащего правительству Германии Fortum, то есть через введение внешнего управления. Так что риски в бумаге по-прежнему сохраняются.
Совет директоров «Норникеля» весной 2023 года рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2022 год, решение поддержало и собрание акционеров. К тому же компания в конце весны ухудшила прогноз по ключевым продуктам — никелю и палладию — из-за затоваривания рынка низкокачественным индонезийским металлом и разработок альтернативных литий-железо-фосфатных аккумуляторов, которые могут забрать часть потенциального рынка у производителей никеля.
Но в конце мая 2023 года топ-менеджер «Норникеля» Михаил Боровиков заявил о планах провести дробление акций после получения разрешения со стороны всех акционеров. Сплит может привлечь широкий круг физических лиц, доля которых в торгах акциями на Мосбирже превышает 80%.
Об исследовании
Исследование проводилось по итогам анализа портфелей клиентов сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Учитывалось средневзвешенное количество акций за каждый день с 1 марта по 31 мая 2023 года, после чего были выбраны и рейтингованы максимальные средние значения.
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