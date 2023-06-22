13:28 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Трудности европеревода. Как на инвесторах отразится запрет Райффайзен-банка

Ограничения на вывод евро со счетов теперь распространились и на брокеров. Проблемы в работе с европейской валютой затронут клиентов «Цифра брокер». Компания пояснила, что оператором таких трансакций выступает Райффайзен-банк, который 21 июня анонсировал запрет на переводы евро в 12 юрисдикций.

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Источник: Reuters

Пользователи, в частности, не смогут отправить валюту из России в Грузию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Список запретных направлений «Цифры брокер» еще больше. К ним добавились несколько офшорных юрисдикций, например, Панама и Каймановы острова. Как эти решения повлияют на российских клиентов? Выяснял Иван Якунин.

Райффайзен-банк не скрывает, что пытается свернуть деятельность в России, но в вопросе валютных операций работа идет опережающими темпами. Например, только на этой неделе там появилась комиссия за входящие платежи для физлиц — 50% от суммы, но не более $500. Теперь новые ограничения: европейскую валюту нельзя будет отправить в несколько соседних стран и даже другим банкам в России. Это касается и граждан, и корпоративных клиентов. Финансовый консультант Исаак Беккер не удивлен:

«Райффайзен-банк принял это решение буквально накануне принятия 11-го пакета ограничений. Как известно, новые санкции направлены на то, чтобы наказать помогающих обходить уже принятые и ограничить поток поставок из-за рубежа в Россию. Мы подходим к ситуации, когда возможности использования валют недружественных стран будут сужаться».

Райффайзен-банк, правда, объясняет запреты иначе. Якобы изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты. Это косвенно подтверждается нюансами: во-первых, валюту можно будет переводить между счетами клиентов Райффайзен-банка, во-вторых, подобных ограничений для доллара нет. Работа с недружественными валютами для российских импортеров важна. По данным ЦБ, на них приходится почти половина всех расчетов. Но регулятор поясняет — это потому, что много контрактов с Европой. В черном списке Райффайзен-банка, скорее, дружественные страны, а с ними можно договориться и без евро, поделился опытом гендиректор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич:

«Если платежи идут в долларах или евро, особенно если в долларах, то у американских банков-корреспондентов они вызывают подозрение. Сейчас есть сложности, платеж может застрять и на месяц, и на два. По сути, последние три-четыре месяца основные расчеты у нас ведутся либо в рублях, либо в юанях. В принципе спокойно договариваемся. Валютные риски есть, но мы живем в России, все наши заказчики привыкли к более серьезным колебаниям, чем юань к доллару. Контрагенты, например, из тех же ОАЭ, с которыми мы договариваемся о переходе на юань, просто закладывают определенные колебания, но это в принципе не носит какого-то существенного характера — 2−3%».

Сложнее ситуация выглядит для физлиц. Райффайзен-банк и так ужесточил для них правила. Например, минимальный порог для переводов составляет $20 тыс. С одной стороны, у россиян по-прежнему есть опция воспользоваться криптовалютой или дружественными инструментами — тем же юанем.

Но тогда, например, при переводе в ОАЭ нужно будет провести несколько конвертаций. Клиенты управляющего партнера компании LWM Ленара Рахманова предпочитают действовать по старинке, рассказал он:

«Это удорожание, потому что при переводе рублей в юани придется платить комиссию в несколько процентов. При конвертации юаней в дирхамы то же самое. Некоторые клиенты пытались перевести рубли в турецкий банк, например, Emlak Katlm и конвертировать рубли в лиры. Курс там получается +5% к биржевому. Иногда +10% к биржевому. То есть представляете, если отправлять $1 млн, то $50-$100 тыс. теряются просто на комиссиях».

Ограничения Райффайзен-банка вступят в силу 3 июля. К той же дате привязаны изменения в правилах «Цифра брокер». Теоретически это может вызвать дополнительный спрос на валюту, пока окно не закрыто. Первый после объявления торговый день, впрочем, такую динамику не вызвал. И евро, и доллар к рублю немного подешевели.

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