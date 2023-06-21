В ЦБ назвали наиболее частую причину потери денег инвесторами

Его видеосообщение опубликовано в Telegram-канале ЦБ.

«Мы проанализировали, как ведут себя инвесторы в акциях второго и третьего эшелонов и убедились, что чаще всего, когда они теряют деньги, они используют некачественную аналитику. Что такое некачественная аналитика, прежде всего, это информация из анонимных Telegram-каналов, либо информация, факты и утверждения которой вы не можете проверить. Чаще всего таким образом как раз рекламируются якобы инвестиции в конкретные акции. Так что это не финансовая аналитика, а скорее реклама либо маркетинг», — заявил он.

Он порекомендовал ознакомиться с чек-листом Ассоциации финансовых аналитиков, чтобы лучше разбираться в качестве финансовой аналитики.

В мае член совета директоров Центробанка России Михаил Мамута заявил о необходимости усилить ответственность за распространение незаконных инвестиционных советов. По его словам, такая мера должна затронуть в том числе блогеров и Telegram-каналы.

Кроме того, добавил Мамута, защитить средства граждан поможет запрет на привлечение средств физических лиц компаниями, которые неподнадзорны ЦБ. Дискуссия о введении дополнительных мер, направленных на то, чтобы помочь жителям сберечь свои финансовые средства от недобросовестных участников рынка, ведется на межведомственном уровне, отметил он. Мамута также рассказал, что пострадавшие чаще всего жалуются на то, что они потеряли деньги, следуя советам блогеров или Telegram-каналов.