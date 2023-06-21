Страны и дела: мировой экономике прогнозируют реглобализацию

К 2035 году в мировой экономике завершится процесс реглобализации. Такой сценарий приводится в июньском докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), подготовленном экономистом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрием Белоусовым («Известия» его изучили). Прогноз означает прекращение острого мирового кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы, одним из которых может стать Россия, полагают экономисты. Для этого РФ консолидирует вокруг себя ресурсы соседних и развивающихся стран.

Встать в перестройку

В ближайшие два года эксперты ожидают распространение конфликтности между странами, а ключевым фактором противоборств станут технологии. И уже в следующем десятилетии завершится период глобальной силовой перестройки мира. Это приведет к регионализации и реглобализации. Такие сценарии развития содержатся в июньском докладе АСИ (НКО, созданная правительством) в рамках проекта «Горизонт-2040». Автор исследования — руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Как отмечается в документе, уже сегодня идет регионализация производств. Это означает концентрацию деятельности на местном уровне и развитие отношений между соседними государствами.

С другой стороны, в финансовых системах этого не происходит. США навязывают свои правила другим, разрабатывая трансграничные санкции, подчеркивается в докладе. Так, например, западные компании боятся работать с Россией из-за страха вторичных ограничений.

Реглобализация подразумевает завершение острого межгосударственного кризиса и создание правил игры между новыми центрами силы, пояснил «Известиям» Дмитрий Белоусов.

— Результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами, возможно, коалиционного характера ради гарантий безопасности. Уже сейчас Китай выстраивает свою инновационную систему и старается замкнуть на себя потоки российских энергоносителей, — рассказал он.

При этом Россия стремится к тому, чтобы стать одним из центров силы, продолжил Дмитрий Белоусов. Для этого она консолидирует ресурсы постсоветских и развивающихся стран вокруг себя.

Именно сегодня важно сформулировать описательные модели, образы будущего, сценарии, которые помогут обществу успешно пройти через эпоху перемен, пояснил «Известиям» советник генерального директора АСИ по стратегии Сергей Черкасов. Главные цели всего проекта «Горизонт-2040» — определить позиции России на международной арене к этому году и предложить сценарии долгосрочного развития.

Россия уже занимает шестое место среди экономик мира по величине ВВП, рассказали «Известиям» в Минэке.

Там уточнили, что речь о паритете покупательной способности. Он рассчитывается на основе цены общей корзины товаров и услуг в каждой стране-участнице и показывает, что местная валюта позволяет купить в другом государстве.

— Минэкономразвития помогает экспортерам переориентироваться на динамично развивающиеся регионы и рынки, принимает меры по укреплению технологического суверенитета, — прокомментировали в ведомстве.

Цифровые финансы активны

— Скорее всего, в 2030-х мир выйдет на новое равновесие, которое заодно ответит на вопросы о порядке расчетов в цифровых финансовых активах (ЦФА). Это зафиксирует расстановку сил и новую экономическую географию, — отметил Дмитрий Белоусов.

В исследовании также прогнозируется бум ЦФА и денег метавселенных в 2025—2027 годах.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос «Известий» сослались на слова директора департамента финансовой политики Ивана Чебескова, который в июне говорил, что объем ЦФА в России через пять лет может вырасти до 5−10% от всего фондового рынка, если барьеры в отрасли будут сняты. По его мнению, развитие сферы невозможно без использования денег граждан, которые лежат в криптоактивах. По оценкам Чебескова, речь идет о 10−15 трлн рублей.

Как считает Дмитрий Белоусов, главный вопрос в установлении порядка оборота ЦФА — влияние на расчеты в старых активах и последующее перераспределение операций между банками и странами.

Как сообщил ранее «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, в России планируется запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с цифровыми финансовыми активами. По его словам, правительство поддерживает предложение. По прогнозам экспертов, такая система поможет в проведении трансакций на фоне санкций и позволит сохранить анонимность, а риски внешнего вмешательства снизятся.

Бремя перемен

Прогнозируя, что Россия станет одной из ведущих экономик мира, аналитики, возможно, в какой-то мере выдают желаемое за действительное, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

— Пока всё идет к тому, что РФ потеряет экономическое влияние над некоторыми бывшими республиками СССР и еще сильнее сократится в размерах ВВП. Даже официальные прогнозы по росту дают в лучшем случае стагнацию, — отметил он.

По его мнению, сейчас формируются два технологических стандарта (американский и китайский), которые в будущем могут разделить планету на два несовместимых лагеря. До России все передовые инновации станут доходить в китайской версии, адаптированной под рынок РФ, полагает эксперт.

Для того чтобы сценарий с реглобализацией состоялся, нужно найти замену доллару, но пока альтернативы ему нет, отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

По самым скромным оценкам, американская валюта сохранит свое преимущество в ближайшие 10 лет, сказала она.

Вместе с тем, если посмотреть на использование доллара в резервах центробанков мира, то можно заметить, что 20 лет назад эта цифра превышала 70%, а сейчас она упала меньше 60%, говорил ранее в интервью «Известиям» гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков также обращал внимание на то, что товарооборот в долларах «за короткий промежуток времени» сократился с 70 до 60%.

— Естественно, этот процесс будет продолжаться. Поэтому, конечно, не за один, два года, но за 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет, — считает депутат.

В следующем десятилетии Россия будет производить 2−3% глобального ВВП, станет занимать более существенную долю в мировой промышленности, по-прежнему будет активно торговать со странами Центральной Азии, Китаем и в каком-то виде с Европой, прогнозирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Милана Гаджиева, Мария Строителева