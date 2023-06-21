Почему в России в 2023 году подорожали авиабилеты?

Российские авиакомпании применяют динамическое ценообразование, рассказал aif.ru эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Это означает, что чем выше спрос и ближе дата вылета, тем дороже стоят билеты. Цена может повыситься с 3−4 тысяч рублей до 25 тысяч на обычный рейс, например, из Петербурга в Москву.

«В этом году цены на билеты точно будут выше, чем в прошлом, прежде всего, из-за сокращения субсидий, — отмечает Федор Борисов. — В прошлом году авиаотрасли было выделено дополнительно 100 миллиардов рублей субсидий, а в этом — только 25 миллиардов, и эти деньги уже давно закончились, еще зимой. Сократились субсидии на региональные перевозки. В результате авиакомпаниям придется эту разницу зарабатывать на рынке, так что цены они будут поднимать».

«Кроме того, в прошлом году вдобавок к субсидиям авиакомпании предлагали массу скидок, даже в летний период. Таких историй, конечно, в этом году ожидать не следует, а если они и будут, то не массово. Вообще в прошлые годы реальная стоимость авиабилетов, с поправкой на инфляцию, снижалась. Неравномерно, на разных направлениях по-разному, но тем не менее. Теперь этот тренд может поменяться», — предупредил эксперт.

Также следует учитывать, что у авиакомпаний в какой-то период будет сокращаться флот, заметил Федор Борисов. Еще два года назад на фоне пандемии у них был существенный профицит, так как объем перевозок резко упал, особенно по международным направлениям. Сейчас часть самолетов пошла на запчасти, чтобы поддерживать летную годность остальных судов.

«Для поддержки иностранных самолетов по-прежнему нужно очень большое количество комплектующих, которые в полном объеме своими силами Россия заместить не может. Что-то делается внутри страны, что-то достают за рубежом через перекупщиков, потому что напрямую у официальных поставщиков купить невозможно в принципе. И это также влияет на рост издержек у авиакомпаний, что сказывается на цене билета», — пояснил он.

«По всем этим причинам авиакомпании просто вынуждены поднять стоимость билетов по сравнению с прошлым годом. Однако поднять цену очень резко перевозчикам будет трудно, поскольку спрос на авиабилеты эластичный — когда становится слишком дорого, люди начинают летать реже. Пока ясно, что в текущей ситуации нужно быть готовым к тому, что при существующем уровне спроса цены будут расти», — заключил эксперт.