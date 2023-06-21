Набиуллина рассказала о восстановлении экономики за счет частного сектора
Быстрое восстановление российской экономики обусловлено эффективной работой частного сектора. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Быстрое восстановление российской экономики обусловлено эффективной работой частного сектора. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Экономика восстанавливается быстро, благодаря тому, чтобы гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы. Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов. Экономическая активность восстанавливается очень быстро», — заявила Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.
Накануне, в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Набиуллина рассказала, что российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».
По оценке Набиуллиной, сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий.