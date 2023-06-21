11:34 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина рассказала о восстановлении экономики за счет частного сектора

Быстрое восстановление российской экономики обусловлено эффективной работой частного сектора. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Источник: РИА "Новости"

«Экономика восстанавливается быстро, благодаря тому, чтобы гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы. Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов. Экономическая активность восстанавливается очень быстро», — заявила Набиуллина в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

Накануне, в ходе IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения Набиуллина рассказала, что российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 г. Она отметила, что хоть худшие прогнозы и не оправдались, «это не значит, что испытания позади».

По оценке Набиуллиной, сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий.

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