В ЦБ рассказали о разработке схемы по продаже замороженных активов инвесторов

Чистюхин отметил, что существуют два варианта выхода инвесторов из замороженных из-за санкций активов. В первом речь идет об обмене обязательствами. «Не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо — перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе, путем замещения их ценными бумагами», — рассказал Чистюхин, отметив, что такие сделки не носят массовый характер (цитата по «Интерфаксу»).
Однако ЦБ работает над другой схемой, которая включает создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые готовы продать активы.
По словам Чистюхина, это сложный юридический и технологический процесс, а сама схема непроста в исполнении.
Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказывал, что власти обсуждают разные варианты обмена заблокированных в России активов. «Просто разные формы организации некоего обмена денег и активов, которые есть у иностранных инвесторов на счетах С или счетах депо типа С, на заблокированные активы наших инвесторов», — пояснил он, отмечая, что Минфин не рассматривает вариант допуска иностранных инвесторов, активы которых заблокированы на Мосбирже, к основным торгам.