В ЦБ рассказали о разработке схемы по продаже замороженных активов инвесторов

«Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа “С”, которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа “С”, многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс».