Набиуллина заявила о приближении к уровню экономической активности 2021 года

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 г. Как мы говорим, [чтобы] восстановиться до своего потенциала. Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, сейчас ЦБ может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Одним из таких приоритетов является финансовое просвещение граждан, указала Набиуллина.

Выступая 15 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Набиуллина заявила, что сегодня российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. По словам главы регулятора, структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий. Тогда же она отмечала, что негативные прогнозы не оправдались. Глава Банка России пояснила, что этому способствовали меры поддержки правительства и ЦБ, а также «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными».

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, сообщал, что II квартал 2022 г. оказался самым сложным для российской экономики и бизнеса. «Но сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала», — подчеркнул он. Путин напомнил, что в апреле этого года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении. Глава государства сообщил, что к концу года рост ВВП составит 1,5−2%, что позволит сохранить России место в числе ведущих экономик мира.

По словам президента, конкурентным преимуществом России является устойчивая макроэкономическая политика. Экономика вошла в новую реальность с рекордно низкой безработицей (3,3%) и инфляцией ниже, чем в других странах Европы. Она составляет 2,9%.

Еще в декабре прошлого года Путин заявлял, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, но их расчеты не оправдались. Глава государства тогда объяснил провал планов Запада собранностью российских предпринимателей и органов власти, а также сплоченностью россиян. В январе этого года Путин говорил о преодолении экономических рисков.