Минфин сообщил о рисках для бюджета из-за льготной ипотеки

Уже сейчас объем выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трехлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование государственных обязательств в 2023—2025 годах могут дополнительно понадобиться десятки миллиардов рублей, сообщает министерство. Оно изложило свою позицию в документе, направленном на прошлой неделе в Совет федерации, с ним ознакомился «Интерфакс».

С учетом текущей динамики выдач ипотечных кредитов по льготным ипотечным программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» в 2023—2025 годы могут дополнительно потребоваться средства федерального бюджета в общем объеме 171,5 млрд руб., прогнозирует Минфин.

В совокупности с возможным повышением ключевой ставки ЦБ может возникнуть дефицит средств федерального бюджета на обслуживание льготных ипотечных программ, предупреждает министерство.

На программу «Льготная ипотека» в 2023—2025 годах предусмотрено 154,1 млрд руб., на программу «Семейная ипотека» — 208,7 млрд руб. На реализацию всех льготных ипотечных программ федеральным бюджетом предусмотрено 504,1 млрд руб. «Расширение действующих льготных ипотечных программ и их продление повлечет за собой дальнейшее увеличение длящихся обязательств», — комментирует Минфин.

При этом рост цен на недвижимость отменяет положительный эффект от расширения господдержки посредством льготных программ, отмечает Минфин. Программа создала большой спрос и сильно разогнала цены на жилье, теперь они «будут корректироваться или на рынке образуется пузырь», говорила в феврале первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Мария Федотова