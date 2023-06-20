11:33 (мск), источник: Forbes

Компания Баффета увеличила доли в пяти крупнейших торговых домах Японии

Дочерняя компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета увеличила доли сразу в пяти японских торговых фирмах. Совокупная стоимость этих долей теперь превышает стоимость портфеля Berkshire в любой другой стране, кроме США. Сам Баффет ранее заявлял, что был «поражен» тем, что акции этих компаний продавались по «смешным ценам».

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Источник: AP 2022

National Indemnity Company, дочерняя компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета, увеличила свои доли в пяти японских торговых фирмах в среднем до более чем 8,5%, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Berkshire. Совокупная стоимость этих долей теперь превышает стоимость портфеля Berkshire в любой другой стране за пределами США.

Речь идет о пяти крупнейших японских торговых компаниях (так называемых сого сёся) Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Это универсальные торговые фирмы, чья деятельность охватывает почти все отрасли экономики: от поставок сырья и производства продукции, до зарубежных энергетических проектов, импорта металлов и продуктов питания.

Berkshire Hathaway заверила, что планирует удерживать свои японские инвестиции в долгосрочной перспективе. Баффетт уточнил, что его компания намерена наращивать долю в любой из пяти фирм только до 9,9%, передает CNBC.

Баффетт сделал ставку на «сого сёся» еще в 2020 году, купив чуть более 5% акций Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo. В апреле 2023 года в интервью CNBC в Токио он сообщил, что увеличил доли до 7,4%.

Миллиардер признался, что был поражен тем, что Berkshire смогла получить доли в этих компаниях.

«Я думал, что это крупные компании. Я в целом понимал, чем они занимаются. Они похожи на Berkshire тем, что владеют акциями во множестве разных сфер. И они продавались по, как мне казалось, смешным ценам, особенно по сравнению с процентными ставками, преобладавшими в то время», — рассказал Баффет.

Поддержка инвестора-миллиардера в сочетании с признаками стабильной инфляции и более высокой доходностью акционеров помогла японским акциям достичь 33-летнего максимума, пишет Bloomberg. Индекс Topix Wholesale Trade, который, в частности, отслеживает акции Mitsubishi и других аналогичных компаний, в этом году взлетел на 39%, обогнав индексы Topix Electric Appliance и Topix Machinery, в которые входят акции производителей электроники и производственного оборудования, отмечает агентство.

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