Минфин вдвое расширил черный список налоговых убежищ

Теперь в этом перечне — государства, сами являющиеся застрельщиками мировой борьбы с отмыванием, включая США, Великобританию и основные страны Евросоюза. Так Россия отвечает на ее включение в черный список ЕС. Ожидается, что следующим шагом станет приостановка норм соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами. Эксперты отмечают, что расширение списка ударит по российским компаниям с «дочками» в «новых офшорах» — прежде всего для них станут недоступны нулевые ставки по доходам от дивидендов или продажи акций.

Минфин резко расширил перечень стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций. Как следует из опубликованного приказа ведомства, с 1 июля этот перечень пополнится недружественными странами, за счет чего он увеличится более чем вдвое (с 40 до 91 государства или территории).

Если ранее в черный список входили преимущественно «классические» офшоры (такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы), а также ОАЭ (которые РФ готова исключить после введения в этой стране налога на прибыль), то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань. Как пояснили «Ъ» в Минфине, в перечень добавлены «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС».

Далее, как сообщал замглавы Минфина Алексей Сазанов, планируется поправить еще один похожий перечень — стран, не обеспечивающих налоговый обмен с РФ (сейчас в нем 89 государств и 16 территорий) по схожим основаниям. Кроме того, готовится еще более масштабная мера — приостановка действия норм соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами. 14 июня Минфин сообщил, что уже направил соответствующее предложение в администрацию президента. Как утверждает Алексей Сазанов, приостановлены будут не сами соглашения, а «отдельные статьи», касающиеся применения пониженных или нулевых ставок налогов на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Возможность зачета налога, в том числе НДФЛ, сохранится — таким образом, физлиц изменения не коснутся.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Евгения Вольфус отмечает, что в списке появились юрисдикции, в которых номинальная ставка налога на прибыль выше, чем в РФ, — что подтверждает, что этот шаг является ответом на включение РФ в черный список ЕС. По словам ассоциированного партнера «МЭФ Legal» Анны Зеленской, речь идет не о том, что «эти страны внезапно приобрели черты низконалоговой юрисдикции, а о том, что они перестали сотрудничать в области обмена финансовой информацией». Эксперт по международному налогообложению Рустам Вахитов отмечает, что, например, «Великобритания и Канада уже заявляли о прекращении автоматического информобмена с РФ и уже были включены в соответствующий список ФНС — в этой части это просто констатация факта».

Юристы сходятся в том, что решение Минфина прежде всего повлияет на российских инвесторов, которые владеют долями в компаниях, зарегистрированных в странах из черного списка. Они не смогут применять нулевую ставку на доходы в виде дивидендов от «дочек» в недружественных странах или от продажи акций (в первом случае ставка составит 13%, во втором — 20%), поясняет Евгения Вольфус. По большей части, говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова, расширение списка может ударить по российским группам, которые планировали выход из активов в недружественных странах, но еще не успели это сделать. Кроме того, сделки с компаниями из стран в списке приравнены к сделкам с взаимозависимыми лицами, даже если фактически контрагент является независимой компанией, — соответственно, они «могут признаваться контролируемыми и подпадать под требование о подготовке документации по трансфертному ценообразованию».

Директор налоговой практики «ТеДо» Анна Модянова отмечает, что включение в список Кипра, Люксембурга и других ранее популярных стран осложнит сохранение таких компаний в российских бизнес-структурах — это усилит тренд на переориентацию бизнеса в сторону России и дружественных юрисдикций. По ее словам, исключение из перечня стран с приемлемым уровнем налогообложения (например, ОАЭ) способствовало бы этому процессу.

В целом, отмечает Анна Зеленская, «тренд понятен и поддерживается обеими сторонами»: операции с недружественными странами становятся все более сложными. «Если же эскалация достигнет приостановки или даже отмены СИДН, то это затронет не только тех, кто участвует в капитале компаний из недружественных стран, но и многих лиц, которые корпоративно с ними не связаны», — рассуждает она. По мнению управляющего партнера NSV Consulting Limited Сергея Назаркина, включение недружественных в список — «прелюдия к приостановке отдельных статей СИДН». По сути, поясняет он, список — не юридическое основание, а формальный предлог для такого указа, который сделает его «более логичным». В таком случае, добавляет эксперт, речь будет идти не только о неприменении нулевых ставок к доходам российского бизнеса, но и о невозможности применения льгот иностранными организациями, владеющими долями в российских компаниях, даже если они будут удовлетворять всем условиям о фактическом получении доходов и экономическом присутствии в стране регистрации.