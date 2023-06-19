Что будет с рублем и акциями, если Россию внесут в негативные списки FATF

FATF создана в 1989 году, в нее входит 39 стран, но в организации доминируют ЕС и США. FATF разрабатывает межгосударственные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте организации. Членство России в FATF приостановлено 24 февраля 2022 года с началом СВО.

«Разумеется, включение РФ в список стран, склонных к отмыванию денег, FATF, ничего хорошего курсу рубля не сулит», — пояснил Финанам Mail.ru экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.

Вместе с тем, не стоит сгущать краски. Большинство стран, с которыми Россия по-прежнему сотрудничает, прекрасно понимают, что страна обложена различными санкциями в рамках текущей гибридной войны с коллективным Западом, в отношении которого далеко не у всех есть согласие и покорность. Мир меняется, а вместе с ним — и обслуживающие старый миропорядок институты.

«Например, Госдеп США собирается включить Россию в список стран-спонсоров терроризма, что само по себе даже не нуждается в комментариях. Позитивная ли для России эта новость? Ответ очевиден, — подчеркнул Владимир Рожанковский, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом. — В этом смысле и первая новость полностью ложится в ту же самую канву. То есть, все действия будут на усмотрение конкретных стран, торгующих с Россией, учитывать ли им данный международный акт, или находить способы его обхода».

Россия производит большой спектр востребованной во всём мире продукции — начиная от классических энергоносителей и металлов, и заканчивая сельхозпродукцией и минеральными удобрениями. Заместить выпадающие объёмы нечем и негде. Соответственно, из соображений выживания многие страны будут разрабатывать механизмы обхода новых санкций.

По мнению инвестбанкира Евгения Когана, пленарное заседание FATF «пощекочет нервы россиян», хотя ключевые партнеры и поддержат РФ. «Полагаю, что Россия сумела достучаться до партнеров из Саудовской Аравии, Турции, Мексики, ОАЭ и добавление в “черный” или “серый” список будет отложено на неопределенный срок», — заявил основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

«Откровенно говоря, РФ чисто с формальной точки зрения отвечает всем требованиям организации и даже больше, но вопрос здесь больше политический, — считает Евгений Коган. — Поэтому его решение будет зависеть от интересов всех. Так, торговые партнеры РФ не заинтересованы в усложнении логистики и финансовых переводов из-за возможных потерь, в то же время все боятся попасть в немилость ЕС и США».

Думаю, худшего удастся избежать, но некоторые ограничения будут введены. Не зря к приезду в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена Банк Китая с 13 июня ограничил переводы юаней в банки ЕС, США, Швейцарии и Британии для клиентов банков РФ. Если говорить о перспективах российской валюты, то начало очередного налогового периода и ожидания, что Банк России повысит ставку, могут также укрепить рубль. Другое дело: надолго ли и как сильно.

Россия старается всеми способами донести свою позицию до FATF, заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина 15 июня в рамках ПМЭФ-2023.

«Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию. В том числе, прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения нас из FATF», — отметила Набиуллина. Формально, по ее словам, нет причин для FATF ухудшать оценки для РФ: организация по итогам мониторинга в 2019 году признала российскую антиотмывочную систему эффективной, внедрена единая система оценки надежности клиентов банков KYC для пресечения незаконных денежных операций.

«Но если будет принято политически мотивированное решение, конечно, это осложнит платежи, потому что это увеличит сроки на комплаенс (требования), какие-то могут быть отказы в проведении платежей дополнительно к тому, что есть сейчас, то есть это ухудшит внешнеторговую деятельность», — пояснила Набиуллина, но по ее оценке, вряд ли это сильно повлияет на объемы основной торговли. Если это так, то положение экспортеров, составляющих основу индекса Мосбиржи, не сильно изменится.